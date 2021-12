Scegliamo Termoli per un magnifico cenone di Capodanno in piena sicurezza

TERMOLI. Si avvicina l’atteso cenone di San Silvestro, quello che finalmente ci permetterà di brindare al nuovo anno, visto che nel 2020 tutto questo a causa del Covid non ci fu permesso.

E quest’anno, il 31 dicembre, con le nuove norme in vigore da Natale sarà un cenone in piena sicurezza, poiché è stata introdotta l’estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione (e anche per il consumo al banco).

Un messaggio che tranquillizza coloro che vorranno aderire a una delle offerte che presentiamo in questo articolo, occasione per gettarsi alle spalle divertendosi un 2021 comunque controverso, che ha fatto il verso al 2020 proprio per colpa del coronavirus.

Con amici e familiari, siate pronti a consumare gli ultimi momenti del vecchio anno e a immergervi nel nuovo, noi scegliamo Termoli.

E' il nostro Gran Finale un elenco dei locali dove trascorrere la fine di questo anno nel più classico dei cenoni.

Puoi cliccare sul nome di ogni locale per scoprire menu e il programma della serata.

Black Bull

Cala Sveva

Miseria e Nobiltà

La Sacrestia

Salsedine

Svevia

Villa delle Rose