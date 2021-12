Facciamoci gli auguri in diretta Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Manca poco al nostro atteso appuntamento di Termoli in Diretta , la trasmissione condotta e curata dall’editore di Termolionline Nicola Montuori, che dedicherà lunedì 20 dicembre alle 18 lo spazio di approfondimento e intrattenimento che nell'occasione sarà impernito sugli auguri natalizi (e non solo) rivolti alla comunità e ai nostri cari lettori.

Sei ospiti in una sequenza dinamica e vivace, per approcciare temi e storie, riflessioni e auspici in vista delle festività di fine anno che caratterizzano da sempre la vita di tutti noi e che quest’anno vivremo più liberamente, ma con occhio vigile su tutto quello che ci accade intorno.

Maria Rosaria Russo, Ettore Fabrizio, Giuseppe Ramunno, Diego Dall’Ava, il sindaco Francesco Roberti e don Benito Giorgetta con cui scambiare opinioni, aneddoti, inviti e consigli, oltre ai classici auguri.

Appuntamento da non perdere, che oggi ci viene illustrato con un trailer video proprio da Nicola Montuori.