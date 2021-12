Bilanci di fine anno alla Stellantis, Mercogliano: «Il 2022 spazzi via le incertezze»

TERMOLI. Anno controverso quello del mondo metalmeccanico a Termoli, controverso perché da una parte c’è l’incertezza sul piano industriale di Stellantis, dall’altro la crisi dei semiconduttori, un’altra angolazione vede il progetto di Gigafactory e c’è stata anche la spaccatura sindacale sullo sciopero di ieri. «Il 2021 sta volgendo al termine e come Fismic-Confsal siamo chiamati a fare un bilancio di quello che è accaduto quest’anno per quanto concerne il lavoro, con un focus rivolto alla nostra realtà produttiva più importante del Molise ovvero la ex Fca oggi Stellantis, dopo la fusione avvenuta ad inizio di quest’anno con i francesi di Psa». Affermazioni del segretario territoriale Giovanni Mercogliano.

«Un anno ancora contrassegnato dalla lotta alla pandemia e che grazie ai protocolli aziendali sulla sicurezza e l’impegno e la diligenza da parte di tutti nell’applicarli, si è riuscito a contenere il diffondersi del virus nei luoghi di lavoro. A livello produttivo abbiamo avuto fasi altalenanti con il primo semestre caratterizzato da una discreta produttività e, molte fermate produttive nei mesi successivi complice anche la crisi dei semiconduttori che ha rallentato le produzioni di auto e non solo, culminato nel mese di dicembre con la chiusura totale dello stabilimento che avverrà una settimana prima delle feste natalizie con riapertura prevista nella seconda decade di gennaio 2022.

Con l’annuncio della Gigafactory a Termoli, la terza costruita in Europa per il gruppo Stellantis, andremo incontro a un cambiamento epocale con la transizione ecologica. Come Fismic, insieme alle altre organizzazioni sindacali, abbiamo fatto degli accordi con l’azienda per mitigare il più possibile l’impatto di questa crisi, a partire dai contratti di solidarietà, l’accordo sulle uscite volontarie per accompagnamento alla pensione, la maturazione dei ratei mensili degli stipendi. Ovviamente non è abbastanza! E’ necessario adesso conoscere il nuovo piano industriale che possa dare risposte alle tante incertezze che si sono alimentate in questi mesi, risposte che devono guardare all’occupazione e al mantenimento sul nostro territorio di tutto il tessuto produttivo».