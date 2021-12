Investimento in via Alfano, disposta l'autopsia sulla salma della 92enne

TERMOLI. Per chiarire le cause del decesso della 92enne Fernanda Guidi è stata dispostare l’autopsia sulla salma dell’anziana. L’ha deciso la Pm Ilaria Toncini, titolare del fascicolo per omicidio stradale. L’incarico del perito proveniente dall’istituto di medicina legale di Foggia è previsto lunedì 20 dicembre alle 15 e subito dopo ci sarà l’esame autoptico. Intanto, si trova all’obitorio dell’ospedale San Timoteo di Termoli, a disposizione della magistratura, la salma della 92enne deceduta due mattine fa nel medesimo nosocomio.

Fernanda Guidi era stata investita nel tardo pomeriggio dello scorso 19 novembre da un furgone in via Alfano, a Termoli. Ricoverata all’ospedale San Timoteo, dopo quasi un mese è deceduta intorno alle 8. L’anziana non fu travolta e non è finì subito a terra, ma venne trascinata per alcuni metri, per poi rovinare sull’asfalto, dove batté il capo. Sul posto intervennero gli agenti della Polizia municipale di Termoli e il 118 Molise, con la postazione di Larino e i volontari della Croce di San Gerardo, che trasportarono la pensionata al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli. La 92enne subì un trauma cranico importante, con ferite ed ecchimosi al volto.