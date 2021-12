Consumi idrici, fatture e polemiche social: l'Acea ribadisce di agire secondo le regole

TERMOLI. Querelle social sulle fatture dell’Acea a Termoli. Dopo l’articolo con cui abbiamo divulgato la nota con cui la società che gestisce il servizio idrico integrato aveva chiarito al Comune di Termoli la questione delle presunte fatturazioni anomale dei consumi idrici, la stessa azienda ha voluto precisare, ulteriormente e direttamente.

«Le fatture emesse dalla società Acea Molise s.r.l. sottostanno alle vigenti delibere emesse dal soggetto regolatore (Arera).

Tali delibere, per garantire fatturazioni sempre più rispondenti ai consumi effettivi di acqua, prevedono il compimento, da parte del Gestore Idrico, di un numero specifico di tentativi di lettura da ricondursi al consumo medio annuo. Nello specifico: nel caso di utenti, con consumi medi annui fino a 3.000 mc il gestore dovrà effettuare almeno 2 tentativi di lettura/anno; oltre i 3.000 mc almeno 3 tentativi, distanziati almeno di 90 giorni. Per quanto attiene al periodo intercorrente tra le letture effettive si precisa che Acea Molise s.r.l. fattura con il sistema del pro-die per cui i metri cubi vengono calcolati in base ai giorni di effettivo consumo.

Acea Molise s.r.l., a maggior garanzia degli utenti, si è dotata di modalità che permettono la messa a disposizione del dato di misura espresso dal totalizzatore e utilizzato per la fatturazione (documentazione fotografica). Inoltre, Acea Molise s.r.l. rende disponibili 24h le seguenti modalità di autolettura: telefono, web o sms.

Oltre a quanto precisato sopra, Arera stabilisce l’emissione di un numero minimo di fatture/anno differenziato in funzione dei consumi medi annui: 2 bollette/anno per consumi fino a 100 mc; 3 bollette/anno per consumi da 101 fino a 1000 mc; n. 4 bollette/anno per consumi da 1001 mc a 3000 mc; sei bollette ogni anno per consumi superiori a 3mila metri cubi.

Acea Molise s.r.l., da sempre attenta alle esigenze dell’utenza, applica rigorosamente quanto previsto dalle delibere emesse del soggetto Regolatore».