TERMOLI. Gettano a terra la casetta dei libri nel quartiere Sant’Alfonso di Termoli.



Proprio nel pomeriggio di oggi, verso l’imbrunire abbiamo ricevuto una segnalazione che ci ha rattristato davvero tanto.



La casetta dei libri che era stata ubicata nel quartiere sant’Alfonso qualche mese fa, è stata sradicata dal terreno e vandalizzata. Quello di oggi è soltanto il culmine raggiunto dai vandali, poiché la casetta è stata danneggiata diverse volte nei mesi scorsi.



L’iniziativa lanciata e inaugurata lo scorso aprile dal titolo: “Adotta una casetta per i libri” ad opera di Enrico Miele e Gabriella Manes ha trovato l’accoglienza e l’adesione di tantissime persone che hanno donato libri all’iniziativa, lasciandoli nelle casette. Queste sono state ubicate in diversi punti della città: da Difesa Grande, fino al centro, tutte curate nei dettagli con varie particolarità e disegni.



Tornando al quartiere Sant’Alfonso, in tanti -anche durante l’estate- si fermavano ad ammirare la casetta e di strada scendendo al mare prendevano in prestito un libro. Un’iniziativa davvero unica e particolare.



Ma oggi, purtroppo, questa iniziativa nata sotto i migliori auspici ha trovato la sua fine, in uno dei quartieri più affollati della città durante la giornata: il quartiere Sant’Alfonso.



Ancora sono ignote le dinamiche che hanno portato alla distruzione della casetta, ma da lunedì la stessa verrà spostata sempre nello stesso quartiere, ma in via Maratona, vicino la farmacia, nella speranza che possa vivere i suoi giorni tranquilla regalando soltanto cultura e sorrisi, sorrisi che soltanto la lettura con la sua potenza può regalare, poiché la bellezza è sempre nascosta tra le righe di un libro.