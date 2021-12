SERRACAPRIOLA. Uno degli eventi più attesi del “Christmas Serra 2021”, è sicuramente Il Presepe Vivente, ormai assente da tanti anni nella cittadina. L’evento è previsto in data 29 dicembre, lungo le stradine del Borgo Antico. L’evento, patrocinato dal Comune di Serracapriola, è organizzato dal gruppo Scout cittadino, in collaborazione con tutte le associazioni presenti sul territorio. Lo scopo dell’evento è il ricreare, all’interno del Borgo Antico, in particolare nelle stradine e nei bassi del centro storico, il suggestivo momento della Natività. Parteciperanno oltre 50 comparse e saranno allestite delle scene, che riprodurranno il primo presepe. All’interno della manifestazione verrà predisposto un percorso chiuso, che permetterà ai visitatori, di vivere ogni scena. Verranno inoltre preparati e offerti dei prodotti locali e si potrà tornare a vivere quel famoso primo Natale.

I presepi viventi a Serracapriola, nella storia, hanno avuto tre diverse organizzazioni: il primo, nato nel 1983, organizzato dai ragazzi della parrocchia di S. Mercurio, dura tre anni; il secondo, quello francescano, ripropone il presepe di Greccio, istituito per la prima volta da Francesco d’Assisi; il terzo, sempre parrocchiale, è stato ambientato per la prima volta nel Centro Storico, di cui l’ultima edizione, risale al 2009. Un anno importante per questa manifestazione, a Serracapriola, è stato il 1996, dove i presepi viventi sono stati due, concepiti però in maniera diversa. Per la prima volta, il presepe vivente è ambientato per i vicoli caratteristici del borgo antico; venne realizzato ed organizzato dalle parrocchie di Santa Maria e San Mercurio. La postazione scelta per la grotta con la Sacra Famiglia fu “A Chèvute o Spezzèrole”, una porta somigliante ad una grotta, con due uscite: una comunicante con il Giro Esterno, l’altra con via dell’Arco, luogo ideale per accogliere la Natività. L’altro presepe vivente fu quello organizzato dalle associazioni operanti nel convento dei frati Cappuccini, ambientato nel giardino del convento. “… E la stella si fermò a Greccio…” non deluse le aspettative dei numerosi spettatori, riportati indietro nel tempo, degli episodi evangelici sulla nascita di Gesù.

L’ultima edizione del presepe vivente organizzato dalla comunità francescana, risale al 2014. Ormai sono diversi anni che i cittadini di Serracapriola non assistono alla rappresentazione più suggestiva del Santo Natale. Finalmente quest’anno si tornerà ad avere il piacere di vivere un’esperienza unica e tanto attesa, resa ancora più magica dalle stradine del borgo antico. Data la pandemia ancora in corso, tutta l’organizzazione e l’Amministrazione comunale ricordano che è necessario rispettare le norme anti-covid vigenti, ed essere muniti di Green Pass all’ingresso del percorso; sarà predisposto un servizio di controllo. Non è previsto biglietto di ingresso, ma sarà gradita un’offerta libera, che si potrà elargire in alcuni punti del percorso. In caso di maltempo, la manifestazione sarà spostata al giorno successivo.