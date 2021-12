Operaia investita e uccisa all'alba nell'indotto Stellantis, «Tragedia inaccettabile»

TERMOLI. Operaia dell’indotto Stellantis di Melfi muore investita dopo un turno di sabato notte alle 5.30 e il mondo metalmeccanico in lutto esprime tutto lo sgomento per l’accaduto. Per il segretario regionale della Fim-Cisl, Riccardo Mascolo: «7 morti nelle ultime 48 ore porta il nostro Paese tra le maglie nere in termini di sicurezza. La Fim dall’inizio della fase congressuale non smette in ogni occasione di ribadire l’importanza di continuare ad investire sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Pensare ancora oggi che un lavoratore esce di casa per guadagnare lo stipendio con l’incognita di non ritorno da suoi cari ai tempi nostri, significa ritornare indietro anni luce. Purtroppo a volte non bastano slogan per sensibilizzare ulteriormente gli imprenditori ad investire sempre di più sulla sicurezza ma necessitano leggi più rigide per la sicurezza di tutti. Fim e Cisl non abbasseranno mai la guardia affinché si arriva a zero infortuni sui luoghi di lavoro». Intervenuto anche Ferdinando Uliano, segretario nazionale con responsabilità sull’automotive: «Inaccettabile tragedia di Melfi. Basterebbero interventi per rendere più sicure quelle strade. «È inaccettabile morire dopo un turno di lavoro».

Così affermano in una nota il segretario nazionale Fim Cisl, Ferdinando Uliano, e il segretario della Fim-Cisl Basilicata, Gerardo Evangelista, in merito alla morte della donna a Melfi investita da un pullman questa mattina intorno alle 5.30 nella zona industriale, dopo aver finito il turno di lavoro. «Una morte assurda - si spiega - che poteva essere forse evitata con interventi di messa in sicurezza dell'area industriale. Sono anni che come Fim-Cisl chiediamo un intervento immediato delle autorità competenti per rendere sicura tutta la strada che costeggia le aziende dell'indotto Stellantis. La scarsa illuminazione delle strade e degli attraversamenti pedonali, per raggiungere le fermate dei bus e la mancanza di dissuasori a ridosso delle strisce pedonali, sono un mix di fattori che mette quotidianamente a rischio la vita delle lavoratrici e dei lavoratori che circolano a piedi per entrare e uscire dalle fabbriche. Basterebbero alcuni piccoli interventi per rendere più sicure quelle strade. Non si può uscire dopo una notte di lavoro e morire in questo modo. Facciamo per l'ennesima volta appello alle istituzioni affinché mettano in sicurezza con tutti gli interventi necessari l'area industriale di Melfi. Interventi di messa in sicurezza che andrebbero fatti in tutte le aree industriali del nostro Paese».