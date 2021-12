TERMOLI. Probabili ulteriori restrizioni in arrivo per fronteggiare la quarta ondata della pandemia in Italia, lo vedremo nelle prossime ore, ma in Molise l’appello a vaccinarsi il prima possibile per la terza dose (sempre dopo i 150 giorni dalla seconda) e convincere chi ancora recalcitra, viene dal coordinatore del comitato tecnico scientifico regionale, Carmine Ripabelli, che pone anche in evidenza l’importanza dei giusti comportamenti, dalle norme igienico-sanitarie all’evitare assembramento e luoghi affollati.

Il dottor Ripabelli è stato intervistato dal direttore di Teleregione, Pierluigi Boragine, che ringraziamo.

Nelle parole del medico anche l’evidenza di contagi Omicron segnalati in Abruzzo e Puglia, come avvenne già per altre mutazioni del Covid, la nostra regione è in mezzo a territori più ampi e occorre la massima cautela.