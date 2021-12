TERMOLI. Di lei si è parlato molto, o meglio della vicenda del papà, stroncato per le conseguenze di un infarto a ottobre.

Ha 28 anni, sta portando avanti un tirocinio propedeutico alla laurea magistrale in Biologia all’Istituto superiore di sanità e ha le idee molto chiare.

Parliamo di Concetta Cristina Venittelli, per tutti Cristina, la figlia di Raffaele Venittelli, il 58enne edicolante deceduto all’ospedale Casa sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo a ottobre, dopo l’infarto avuto di sera e il trasferimento in Puglia nella notte. Assieme alla madre Rosanna ha deciso di ingaggiare una battaglia di civiltà per questo evento luttuoso, dopo che nella cartella clinica era stata chiaramente menzionata la chiusura di Emodinamica quando c’era stata l’emergenza del papà.

Si è rivolta alla zia, l’avvocato Laura Venittelli (presente accanto a lei), cugina di primo grado di Raffaele, che ha così depositato il ricorso ad adiuvandum discusso mercoledì scorso.

Per Cristina il punto focale è salvare anche una sola persona, tutto l’impegno e il volerci mettere la faccia avrebbe il suo risultato e ci tiene a precisare, anche per le realtà limitrofe alla città di Termoli e invita tutti a non mollare la presa.