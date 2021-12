TERMOLI. «Assistenza alla maternità, promozione del percorso nascita e sviluppo del bambino», questo l'obiettivo del programma regionale dell'Asrem, che ha visto un primo step nel basso Molise. Dopo il corso organizzato dal primario del Pronto soccorso Nicola Rocchia con l’equipe di Medicina d’urgenza, a distanza di una settimana sala conferenze dell’ospedale Vietri di Larino (o casa della salute, come dir si voglia) ancora al centro della formazione sanitaria, con l’interessante incontro voluto dal direttore facente funzione dell’Uoc di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale San Timoteo di Termoli, Dino Molinari. Al di là di quelle che sono state le vicissitudini di carattere amministrativo riguardo il Punto nascita di Termoli, chiuso due volte dall’Asrem e altrettante riaperto dalla giustizia amministrativa, dopo l’insorgere di cittadini, comitati e istituzioni locali, è indubbio che i quasi due anni di pandemia hanno focalizzato un’emergenza nell’emergenza, quella di permettere alle puerpere di partorire in sicurezza. Proprio per questo venerdì 17 dicembre si è svolto nella sala conferenze del “Vietri” di Larino l’evento formativo Asrem “Partorire al tempo del Coronavirus”.

Si è trattato di una novità assoluta, primo incontro scientifico regionale in cui si è affrontata tale tematica e discusso su l'impatto della pandemia da SARS-CoV-2 nella donna gravida. Il corso è stato organizzato dalla Uoc di Ostetricia e Ginecologia del “San Timoteo” e ha avuto come responsabile scientifico il suo responsabile il dottor Bernardino Molinari. I lavori sono stati aperti dal direttore Sanitario Asrem, Evelina Gollo, che ha sottolineato l'importanza del corso come focal-point su una tematica così delicata che ha visto impegnati a vario titolo negli ultimi due anni i tre punti nascita del Molise. Dopo un’ampia disamina sulle implicazioni della pandemia sul percorso nascita tenuta dal prof Francesco D’Antonio dell’Università di Chieti, sono state affrontate le tematiche relative al rischio materno nelle gravidanze complicate da infezione da Sars-CoV-2 col dottor Danilo Buca di Chieti e al rischio fetale nelle gravidanza complicate da Sars-CoV-2 esposte dal dottor Lorenzo Vasciaveo, responsabile del Servizio di Medicina Materno-Fetale e Diagnosi Prenatale degli “Ospedali Riuniti” di Foggia. Nella seconda parte dell'incontro si è parlato della vaccinazione in gravidanza e di quanto sia importante consigliare tutte le gravida di vaccinarsi dal 4^ mese di gestazione, senza remore e perplessità. Al termine del corso sono intervenuti gli stessi ginecologi dei tre punti nascita che hanno presentato le loro esperienze e mostrato l’organizzazione delle loro unità operative in base alle disposizioni Ministeriali a Aziendali ma anche in merito a ciò che la propria struttura ospedaliera consentiva per elaborare percorsi assistenziali a tutela della salute della gravida attraverso anche l’apertura di aree grigie sia in reparto che in sala parto.

Per il centro hub di Campobasso, dove sono affluite le gravide affette da Coronavirus è intervenuta la dottoressa Daniela Simeone. Per i due centri spoke di Isernia e Termoli dove venivano e continuano a venir scrinate le hanno relazionato per il “Veneziale” il dottor Roberto Paquariello e per il “San Timoteo” la dottoressa Anna De Siena.