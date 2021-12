TERMOLI. Isola di Capraia ferma agli ormeggi oggi, domenica 19 dicembre, e come dice il sindaco delle Isole Tremiti, Antonio Fentini, troppi disagi da parte di coloro che dalle Diomedee si recano sulla terraferma per motivi diversi e che poi non riescono a rientrare oppure non possono scendervi.

Lui conta ben 10 giorni fermi su 19, certo il meteo non è stato clemente nell’autunno, ma da primo cittadino rivendica il diritto dei residenti e di chi gravita sull’arcipelago a potersi spostare.

Una denuncia chiara, la sua, che si sostanzierà in una lettera inviata al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, che ha assegnato la rotta alla compagnia Navigazione Libera del Golfo, dopo la fine della proroga concessa alla Tirrenia.

Testimonianza raccolta da Michele Trombetta al porto di Termoli.