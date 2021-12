TERMOLI. Sfogo nel vero senso del termine, quello del presidente del comitato San Timoteo, Nicola Felice, che affida a un video il pensiero sulla vicenda di Emodinamica. «La notizia dell’ulteriore chiusura di Emodinamica crea ancora più sconcerti in tutti quelli che speravano dopo l’ordinanza del Tar». Felice contesta l’orientamento dell’Asrem, ribadendo la richiesta indirizzata al direttore generale Oreste Florenzano di non giocare più a nascondino, ma di trasferire gli emo-dinamisti, presenti sia al Cardarelli che al Gemelli Molise Spa.

«Noi non abbiamo avuto alcuna risposta dall’Asrem, ora vedremo cosa diranno al Tar, entro i 45 giorni concessi dalla giustizia amministrativa». Per Felice, il destino dell’ospedale San Timoteo è legato all’indizione dei concorsi da primario e se non si bandiranno vorrà dire che la scelta è stata già fatta. «Il nostro timore è che l’Asrem attivi gli accordi di confine con l’Asl di Chieti-Lanciano-Vasto».