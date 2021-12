Alle 18 “Facciamoci gli auguri in diretta”

TERMOLI. “Facciamoci gli auguri in diretta”, è questo l’invito che rivolgiamo a tutti i lettori, per l’appuntamento di oggi, alle 18, con cui torna l’apprezzato format di “Termoli in diretta”, nella sua versione prenatalizia.

Una trasmissione speciale in vista delle festività di fine anno, che riprende il filone dei tre cicli vissuti tra la primavera del 2020 e quella del 2021.

Sei gli ospiti che dialogheranno con l’editore Nicola Montuori , curatore e conduttore del programma, che vuole lanciare dei messaggi importanti ma anche intrattenere il pubblico.

Il primo collegamento vedrà in primo piano la “stella” artistica di Maria Rosaria Russo, attrice termolese sempre più affermata nel mondo delle fiction; nel filone della termolesità si inquadra anche la presenza di Ettore Fabrizio, che nell’estate scorsa ha promosso la rassegna Alta Marea, punto di partenza di un progetto ad ampio spettro.

Quindi, spazio al sindaco Francesco Roberti, che si rivolgerà alla cittadinanza, occasione per fare anche un bilancio di questo anno, sempre caratterizzato dall’emergenza sanitaria e non solo.

Proprio sulle dinamiche della pandemia e della campagna vaccinale, l’approfondimento dei temi attraverso le testimonianze di Diego Dall’Ava, a quasi un anno dalla scomparsa del caro papà a causa del Covid, e del dottor Giuseppe Ramunno, che opera proprio nel centro vaccinale del PalAirino.

Il messaggio conclusivo, riflessivo e dai buoni auspici, sarà quello di don Benito Giorgetta, parroco di San Timoteo e presidente della Iktus Onlus, che ci farà entrare a pieno titolo nello spirito del Natale.

Buona visione a tutti su Termolionline.