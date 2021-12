Spazzamento strade, dal 21 dicembre il nuovo calendario: l'invito a collaborare

TERMOLI. La Rieco Sud comunica che in accordo con l’Ufficio Ambiente del Comune di Termoli, da domani, martedì 21 dicembre, entrerà in vigore il nuovo calendario dello spazzamento programmato delle strade della città, con mezzo meccanico e manuale.

La Rieco Sud effettuerà i primi interventi secondo il seguente calendario:

Martedì 21 (dalle 07.30 alle 09.30): via Milano (da salita Panfilo), via XXIV Maggio, via Amedeo di Savoia, via XX Settembre (primo tratto).

Mercoledì22 (dalle 07.30 alle 09.30): via IV Novembre, via Gioberti, via Duca degli Abruzzi, via Oliviero, via D’Ovidio, via Cannarsa, via XX Settembre (secondo tratto).