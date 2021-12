Tampone positivo tra docenti, 2 classi fatte uscire poco dopo a Principe di Piemonte

TERMOLI. Mattinata frenetica all’istituto comprensivo Oddo Bernacchia di Termoli, alla scuola primaria Principe di Piemonte per la precisione. Un presunto caso di contagio nel corpo docente, questa l’indiscrezione emersa nell’ambito didattico, ha costretto a mandare in quarantena due classi, poco dopo l’inizio delle lezioni. Genitori o loro delegati costretti a tornare nel giro di poco tempo da quando li avevano accompagnati per il lunedì di lezioni prenatalizio per riportarli a casa.

Una situazione organizzativa che al di là del dettato epidemiologico, ha creato disagi a chi ha difficoltà a spostarsi dal posto di lavoro, magari; c’è chi si è chiesto perché col weekend di mezzo non si fosse gestita diversamente la vicissitudine venutasi a creare.

In attesa di comunicazioni o risposte ufficiali, che stiamo cercando di acquisire, potrebbe anche essersi trattato di un tampone rapido mattutino, oppure il risultato di un molecolare Asrem giunto oggi.