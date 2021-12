TERMOLI. Mercatino vintage in via Polonia, l’iniziativa del comitato Sant’Alfonso in occasione delle festività natalizie.



Il Natale non è soltanto uno dei periodi più belli dell’anno, ma è anche il periodo più prolifico per acquistare regali e oggetti di svariato genere da regalare ai propri cari e agli amici. Proprio per quest’occasione anche il comitato Sant’Alfonso ha deciso di inaugurare un mercatino vintage, dove poter acquistare oggettistica varia da poter regalare in occasione del Santo Natale. Il comitato guidato dal presidente Gianfranco Cannarsa ha deciso di dare vita ad una serie di eventi in occasione del Natale.



Un mercatino che ha tenuto banco nel weekend. Tanti gli stand esposti: dall’oggettistica antica, ai giocattoli, fino ai generi alimentari, il tutto accompagnato dalla musica del dj Franchino sabato e della Vocal band ieri.



Una proposta volta a dare vita al quartiere nelle ore serali, anche perché si sá -il quartiere è popolatissimo di giorno e deserto la sera- l’occasione è cercare di affollare seppur parzialmente il quartiere, dando la possibilità alle persone di farsi un giro ammirando gli oggetti antichi.La bellissima proposta patrocinata dal comune di Termoli, che Cannarsa ha voluto ringraziare per l’attenzione e la vicinanza alle numerose iniziative, ha trovato come unico ostacolo il mal tempo e il vento forte che si sta abbattendo con sempre più frequenza nelle ultime settimane qui in città.

Il vicepresidente del comitato Armando Carotenuto ci ha raccontato le numerose iniziative del comitato, che si terranno sia a gennaio in occasione dell’anno nuovo che in primavera, dove si sta organizzando un fitto programma da mettere in atto nel quartiere.



Abbiamo ascoltato durante il nostro giro nel mercatino, anche la testimonianza di un artigiano che ha esposto con il suo stand tutta la termolesitá. Michele Barone, artista e creatore di numerose opere che ricordano la nostra città: trabucchi, mosconi e carri come omaggio anche ai paesi limitrofi, in particolar modo a San Martino in Pensilis.



Anche domenica, che uno spiraglio di sole ha accompagnato una domenica pre-festiva siamo tornati a fare un giro al mercatino del quartiere, dove abbiamo ascoltato la testimonianza di un’altra signora che ci ha raccontato del suo stand di prodotti biologici. Tutti i prodotti in vendita al suo banco sono biologici e lavorati dai frati dell’eremo di San Francesco a Rotella, un paese in provincia di Ascoli Piceno. Tanti i prodotti esposti e artigianali: miele, birra artigianale e candele dai profumi di varie essenze, tutte in vendita al suo stand nel mercatino vintage.



Ad allietare gli ospiti, oltre la musica è arrivato anche un bellissimo esemplare di gufo, con il suo proprietario pronto a volare nei cieli del mercatino.



Uno spiraglio di luce e anche di bel tempo ha dato un tocco finale a questa mattinata e ultima giornata di mercatino, accompagnata dalla musica, dai sorrisi e dalle persone.