SAN MARTINO IN PENSILIS. La quarta ondata della pandemia sembra davvero alle porte, più nel Paese (in Europa e altrove è già dilagata) che nel Molise, fortunatamente, e si spera che la nostra regione non torni a vivere periodi drammatici come quelli che dal gennaio scorso ha messo a dura prova il territorio.

Sono quasi due anni che conviviamo col Covid e anche per i più piccoli, i bambini, ora chiamati anche alla vaccinazione, nella fascia 5-11 anni, non è semplice.

Lunghi periodi in Dad, tra l’altro, quelli trascorsi.

Partendo da questa premessa, le insegnanti Costantina Santoro e Pierangela Ugliola, in collaborazione con l’illustratrice Stefania Gualerzi, hanno realizzato un progetto editoriale dal titolo “Le diverse forme della paura”.

«Il progetto consisteva nel raccogliere le paure dei bambini, legato al periodo difficile che abbiamo e che continuiamo a vivere, e trasformarle in racconti scaccia paure – ha spiegato a Termolionline la Santoro - noi siamo felici, perché abbiamo raggiunto il nostro obiettivo e dato un po' di serenità ai bambini, ma siamo ancora più contente del fatto che questi racconti oggi sono diventati un libro».

Tina è un'insegnante di scuola secondaria e Pierangela, invece, è una pedagogista e insegnante di scuola primaria.

«Viviamo in Molise e da anni ci dedichiamo alla stesura di racconti per bambini e non soli. Molti di questi racconti sono stati scelti all'interno di concorsi letterari per comporre delle antologie letterarie».

La Santoro, 33 anni, è sanmartinese doc, dove abita, e insegna all’istituto Omnicomprensivo di Larino; la Ugliola, 46enne di origine pugliese, si è radicata nel basso Molise dove vive e insegna alla scuola Principe di Piemonte.