TERMOLI. «Ci ritroviamo tale e quale a prima, abbiamo di nuovo la sospensione dell'Emodinamica e il rischio che qualcun altro ci possa rimettere la vita, abbiamo avuto nella discussione al Tar l'Asrem che ha sostenuto cose diverse dalla realtà. Mi sento rammaricata per avere un territorio gestito in maniera violenta e aggressiva da parte dell'amministrazione regionale, Termoli non merita di essere presa in giro e di essere trattata così.

Se la Regione non si mette in testa di indire concorsi a tempo indeterminato, dando la prospettiva di lungo periodo, in una terra dove si vive anche bene, non offrire contratti a termine. Come Casa dei Diritti nel ricorso contro il Pos di Toma chiedemmo la disapplicazione del cosiddetto DM 70 e valutiamo se ricorrere in Consiglio di Stato». Si esprime così l’avvocato Laura Venittelli, che ha curato il ricorso della famiglia di suo cugino, morto a ottobre con l’Emodinamica chiusa, dopo il trasferimento all’ospedale di San Giovanni Rotondo. Mentre con la Casa dei diritti aveva perorato la battaglia contro il Pos 2019-2021.