I programmi di fatturazione elettronica: perché sono importanti

Non è un mistero che lo sviluppo della tecnologia ha letteralmente stravolto tantissimi settori, compreso quello aziendale. Anzi, è sicuramente possibile affermare che oggigiorno non mettersi in linea con le innovazioni può costare caro a tutte quelle organizzazioni ancorate al passato, le quali si basano ancora sull’uso della carta e della penna. Anche la gestione delle fatture, ad esempio, potrebbe rivelarsi piuttosto ardua se non si ha a disposizione un programma per fatture elettroniche. Grazie ad esso, infatti, emettere e gestire le fatture è un vero e proprio gioco da ragazzi.

Come scegliere un programma per la fatturazione elettronica

Come sopra accennato, lo sviluppo tecnologico ha coinvolto anche il tema della fattura, anzi, ormai emettere fattura elettronica è un vero e proprio obbligo generalizzato, pertanto, tantissime aziende hanno dovuto acquistare un programma fatturazione elettronica . Questo è fondamentale non solo per mettersi in linea con gli obblighi legislativi, ma anche con la concorrenza sempre più spietata tra privati. Ebbene, a questo punto è lecito chiedersi come fare per acquistare un programma fatture elettroniche senza commettere errori.

La prima domanda che bisogna porsi per scegliere il programma fatture elettroniche più adatto alla propria attività è: sei obbligato ad emettere fattura elettronica oppure no? Si tratta di un quesito importante, perché se il regime fiscale dell’attività è sottoposto ad obbligo di fatturazione elettronica, bisogna scegliere un software in grado di emettere fatture in grado di rispettare tutti i requisiti imposti dalla legge. Se, invece, bisogna scegliere un programma fatture per un’attività per la quale tale obbligo non sussiste, è possibile optare anche per software di tipologia differente. Un altro fattore da considerare è dove può essere utilizzato il software, se solo sul pc dell’ufficio, oppure anche da casa, utilizzando un pc personale oppure dispositivi mobili come tablet e smartphone. Se si ha l’esigenza di lavorare fuori dall’ufficio, bisogna scegliere dei software di fatturazione in cloud, che possono essere utilizzati ovunque semplicemente inserendo le proprie credenziali d’accesso. Ancora, un ulteriore elemento da considerare è se si vuole un programma in grado solamente di emettere fatture oppure si preferisce integrarlo con funzionalità più avanzare, come la possibilità di monitorare i crediti e le fatture da saldare, la compilazione automatica delle fatture, ecc.

Come utilizzare un software per la fattura elettronica

Ogni programma per fatture elettroniche è differente, pertanto anche le modalità di utilizzo sono differenti e variano a seconda del programma che si utilizza. Tuttavia, in ogni caso è fondamentale compilare alcuni campi, inserendo il codice alfanumerico che identifica il cliente (oppure l’indirizzo PEC) al fine di permettere la consegna della fattura elettronica. In più, occorre indicare i dati relativi alla natura, quantità o qualità del bene o servizio oggetto della fattura; l’aliquota IVA (molti software di fatturazione elettronica permettono di inserire i dati in maniera automatica). Per quanto concerne, invece, la condivisione delle fatture con il commercialista, alcuni programmi di fatturazione elettronica consentono anche al commercialista di creare il proprio account, ed al proprietario del business di condividere con lui solo le fatture ed i dati selezionati.