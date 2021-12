TERMOLI. Il sindaco di Termoli Francesco Roberti è stato tra gli ospiti nella serata di ieri a Termoli in diretta, edizione speciale "Facciamoci gli auguri", condotta dall'editore Nicola Montuori.

Occasione per passare in rassegna non solo l'appello al giusto comportamento e alla vaccinazione anti-Covid, ma per parlare dei progetti futuri che riguardano la città e anche il futuro politico, fino all'ennesima azione a difesa dell'ospedale San Timoteo.

«Non possiamo rincorrere il Covid. Ma non è ancora finita, dobbiamo mantenere alta la guardia, soprattutto nel periodo delle feste, e ora si parla della variante Omicron in Molise. Esortiamo chi ancora non si vaccina a farlo. Non possiamo continuare a vivere sempre in emergenza. Ci siamo messi di buona lena a recuperare il tempo che abbiamo dedicato appunto alle questioni legate all'emergenza sanitaria e ora ci stiamo dedicando a una serie di progetti, che dovranno avere la ricaduta già nel 2022 sul nostro territorio. Partiremo con la delocalizzazione del depuratore, attraverso il gestore unico regionale Egam, poiché era necessario acquisirne l'autorizzazione. Attingeremo altri fondi anche dal Pnrr e miglioreremo l'impatto ambientale. La riqualificazione urbana legata alla nuova stazione ferroviaria, un centro di socializzazione del territorio, con nuovi servizi».

Progettualità che avevamo già anticipato su Termolionline. Interessante il prospetto di un conservatorio musicale, da concertare con Rfi, una biblioteca e un centro multimediale che interesserebbe anche il San Timoteo. Roberti cita l'evoluzione dell'infrastruttura portuale, legata all'ingresso nell'Autorità di sistema del Mare Adriatico Meridionale, così come interventi nell'ambito della zona industriale, in vista dell'atterraggio di nuove aziende. L'aspetto urbano vero e proprio poi viene declinato attraverso sempre la partecipazione a diversi bandi, per la riqualificazione di Pozzo Dolce, del centro storico e la realizzazione di nuovi parcheggi, spunta anche l'ipotesi multipiano annessi all'asse ferroviaria, per alleggerire il traffico in centro, superando la criticità nella mobilità urbana.

Il sindaco si assegna un 7 come pagella a metà mandato, poi la conferma della battaglia sul servizio di Emodinamica al San Timoteo.