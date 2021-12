Covid a Montenero, 41 casi tra test rapidi e molecolari: giovedì screening di massa

MONTENERO DI BISACCIA. L’aumento dei casi di contagio a Montenero di Bisaccia, che ha determinato anche la sospensione dell’attività didattica in presenza da sabato scorso e l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto, preoccupa non poco sia la comunità che l’amministrazione comunale, anche per la possibile presenza della cosiddetta variante Omicron.

Un cluster a stretto contatto con quello che ha costretto i sindaci di San Salvo e Vasto ai medesimi provvedimenti per contenere la diffusione dell’epidemia da Covid-19, visti anche i numerosi studenti che sono stati infettati dal coronavirus.

Per questo, la sindaca Simona Contucci ha organizzato per giovedì prossimo, dalle 8.30, con modalità drive-through, sul piazzale antistante la casa della salute di Montenero di Bisaccia, col supporto della Croce Rossa, lo screening anti-Covid con a disposizione oltre mille test rapidi.

Non ci sarà l’obbligo di prenotarsi, visti i tempi ristretti e si invita la popolazione ad aderire all’indagine epidemiologica, con l’invito anche a portarsi dietro una penna con cui compilare sul posto il relativo modello.

Questa attività è stata resa nota anche al dipartimento di Igiene pubblica dell’Asrem e la prima cittadina ipotizza anche altre due date, una tra le festività di Natale e Capodanno e l’altra prima del rientro in classe dopo le vacanze invernali.

Allo stato, tra conferme di test molecolari e risultati dei tamponi rapidi, sono 41 i positivi in paese, di cui 26 tra bambini e ragazzi.