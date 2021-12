Condotta illegittima dell'Asrem sull'Emodinamica, terza richiesta di sospensiva al Tar

TERMOLI. Ancora una volta l’Asrem, ignorando l’ordinanza del Tar Molise e la diffida del Sindaco del Comune di Termoli Francesco Roberti, ha reiterato la sospensione del servizio h24 di Emodicamica dell’ospedale San Timoteo.

Lo ha fatto, addirittura, con provvedimento del 14 dicembre, ovvero prima ancora della dichiarazione ufficiale in sede di udienza con la quale, per mezzo del suo legale, l’Asrem aveva assicurato che “Il servizio con decorrenza dal giorno 16.12.2021 sarà attivo per il periodo del mese di dicembre”.

Si comunica, pertanto, che il Sindaco Roberti e la sua maggioranza, a titolo personale, sono stati nuovamente costretti a rivolgersi al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise depositando questa mattina un nuovo ricorso urgente contro l’ennesima condotta illegittima dell’azienda sanitaria che, evidentemente, continua a mettere a repentaglio la vita degli utenti ricompresi in un bacino di oltre centomila abitanti e senza rendersi conto della indispensabilità del servizio di Emodinamica h24 presso l’ospedale San Timoteo di Termoli.

Il testo del ricorso:

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MOLISE

SECONDI MOTIVI AGGIUNTI

AL RICORSO RG 332/2021

CON RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE URGENTE EX ART. 56 CPA

Per: ROBERTI FRANCESCO; ANTIGNANI GIULIA MICHELA; AUFIERO VINCENZO; BALICE NICOLA ANTONIO; CIARNIELLO; DE GUGLIELMO FERNANDA; DI BRINO BASSO; FRARACCIO BRUNO; MALORNI NICOLA; MIELE ENRICO; MONTANO ALBERTO; NUOZZI PINO LUCA; PINTI COSTANZO; SABELLA VINCENZO; BARILE MICHELE; CICIOLA SILVANA; COLACI RITA LISIA; FERRAZZANO VINCENZO; MOTTOLA GIUSEPPE; MARONE MICHELE; “Cuore Molisano” associazione dei cardiopatici del basso Molise (cf. 91046800701), in persona del l.r.p.t. sig. Di Felice Liberato; tutti rappresentati e difesi, in virtù di procure apposte in calce al ricorso introduttivo, dagli avv.ti Giuseppe Ruta, Margherita Zezza e Massimo Romano, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio Ruta in Campobasso, c.so Vittorio Emanuele II, n. 23;

Contro: ASREM, in persona del l.r.p.t.;

nonché contro: COMMISSARIO AD ACTA PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI DEL SETTORE SANITARIO, in persona del commissario p.t.;

SUB COMMISSARIO AD ACTA PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI DEL SETTORE SANITARIO DELLA REGIONE MOLISE, in persona del sub commissario p.t.;

REGIONE MOLISE, in persona del Presidente l.r.p.t.;

CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente l.r.p.t.;

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro l.r.p.t.;

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro l.r.p.t.;

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, in persona del l.r.p.t.;

e nei confronti di: AZIENDA SANITARIA “CHIETI – VASTO - LANCIANO”, in persona del l.r.p.t.;

Dott. Emilio Calgione, Direttore UOSVD di Cardiologia del Presidio Ospedaliero “San Timoteo” della Asrem di Termoli;

nonché nei confronti di: Venittelli Concetta Cristina, con l' avv. Laura Venittelli;

PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA CONCESSIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE URGENTE ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 56 CPA

del provvedimento del Direttore UOSVD di Cardiologia della Asrem – P.O. “San Timoteo” di Termoli del 14.12.2021 - già adottato dalla ASREM il giorno prima dell’udienza del 15.12.2021 - non comunicato né prospettato nel corso di quest’ultima ma appreso dai ricorrenti dalla stampa locale solo in data 19/12/2021 - recante “sospensione reperibilità medica Emodinamica P.O. Termoli mese di dicembre dal 16 al 31” (doc. 2);

nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi, inclusi quelli già impugnati con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti.

° ° ° ° ° ° °

FATTO

Con provvedimento datato 14/12/2021, mai comunicato e appreso dalla stampa locale soltanto in data 19.12.2021 (doc. 3), la Asrem, UOSVD di Cardiologia del P.O. “San Timoteo” di Termoli, ha nuovamente disposto la sospensione parziale del servizio di Emodinamica presso il detto ospedale, per il periodo dal 16 al 31 dicembre 2021, nelle ore e nei giorni ivi indicati.

Ancora una volta, dunque, e sempre sul presupposto indimostrato della “carenza di cardiologi emodinamisti”, la Asrem ha reiterato le disposizioni restrittive già assunte di mese in mese sin da settembre (atti impugnati con il ricorso introduttivo) e dal 1 al 16 dicembre, quest’ultima oggetto di impugnazione con motivi aggiunti la cui domanda cautelare è stata ampiamente trattata nella camera di consiglio del 15/12/2021, senza che in tale sede l’Amministrazione resistente comunicasse alle parti e al Collegio la già disposta estensione dell’interruzione del servizio anche per i giorni successivi e anzi dichiarando a verbale l’esaurimento (temporale) degli effetti del provvedimento gravato e il ripristino del servizio (testualmente: "(…) Su richiesta di parte ricorrente viene verbalizzata la seguente dichiarazione resa dal legale dell'A.S.RE.M.: “Come da provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, il servizio con decorrenza dal giorno 16/12/2021 sarà attivo per il periodo del mese di dicembre", cfr. verbale c.c. 15/12/2021). Com’è noto, all’esito della detta trattazione camerale, l’Ecc.mo Collegio ha adottato l’Ordinanza n. 236/2021, con la quale è stata respinta la domanda cautelare, stante, appunto, l’esaurimento degli effetti del provvedimento impugnato (in realtà, invece, già prorogati fino al 31 dicembre sin dal giorno prima, benché taciuto alle parti e all’Ecc.mo Collegio), e disposta istruttoria volta a chiarire le ragioni del disservizio.

Cosicché, il nuovo provvedimento, impugnato con gli odierni secondi motivi aggiunti:

i) smentisce e contraddice irrimediabilmente le dichiarazioni processuali rese in giudizio dalla Asrem, rendendo evidente che l’erogazione del servizio “a singhiozzo” abbia assunto ormai i tratti di una modalità organizzativa stabile (stante la sua reiterazione da mesi in contrasto insanabile con l’asserita natura contingibile e urgente della disposizione);

ii) viola la programmazione sanitaria regionale del PO 2019-2021 (DCA 94/2021), nella parte in cui ha preservato espressamente il servizio di Emodinamica all’Ospedale San Timoteo di Termoli, avendolo viceversa eliminato dall’unico altro Ospedale Spoke (il “Veneziale” di Isernia, ove era previsto nella precedente programmazione 2015-2018 di cui al DCA 52/2016). In breve, si è cristallizzata l’interruzione della continuità assistenziale di un servizio sanitario essenziale, afferente alla disciplina dell’emergenza-urgenza della cardiologia interventistica che mette a repentaglio la vita degli utenti del servizio sanitario regionale di un bacino di oltre 100mila abitanti, tanto più inaccettabile alla luce del drammatico decesso analiticamente ricostruito nell’atto di intervento ad adiuvandum spiegato nell’odierno giudizio. Oltre alla già descritta contraddittorietà tra l’attività provvedimentale della Asrem e le dichiarazioni rese a verbale dal suo difensore, e oltre alla sintomatica mancanza di allegazione documentale idonea a comprovare la presunta carenza di medici e/o lo stato di avanzamento dei concorsi indetti per la stessa branca, si evidenzia che la decisione della Asrem di adottare i provvedimenti di sospensione parziale del servizio con cadenza quindicennale

iii) risulta ancora una volta sprovvista della benché minima istruttoria e motivazione;

iv) crea i presupposti per la cronicizzazione del disservizio che non offre nessuna certezza agli operatori sanitari e agli utenti del servizio;

v) mina irreversibilmente la continuità assistenziale;

vi) costituisce anche un palese violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui all’art. 1 del d.lg. 104/2010, tenuto conto che impedisce la calendarizzazione delle domande cautelari secondo la tempistica ordinaria della camera di consiglio (com’è noto fissata con cadenza quindicennale) e

vii) costringe ad una defatigante attività processuale che si sostanzia nella necessaria proliferazione di motivi aggiunti con annesse domande ex art. 56 cpa, dunque sia a danno dei ricorrenti sia del Collegio e del suo Presidente, in spregio e violazione del più comune principio di economia processuale.

DIRITTO VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO 2019-2021 DI CUI AL DCA 94/2021;

VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 2, CO. 88, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2009, N. 191, NONCHE’ DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 AGOSTO 2021;

VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEL D.M. 70/2015;

VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 21 QUATER DELLA L. 241/90;

VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 241/90: DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE; CARENZA DEI PRESUPPOSTI ED ILLEGITTIMITA DERIVATA;

VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 10 BIS DELLA L. 241/90;

VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 32, 97 COST.:

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DEL DIRITTO ALLA SALUTE DI TUTTI I CITTADINI E DEI CRITERI DI IMPARZIALITA’ E BUON ANDAMENTO DELLA PA;

ECCESSO DI POTERE: DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO;

IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA; ILLOGICITA’; SVIAMENTO;

Come già censurato nell’atto di ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti, la sospensione (a singhiozzo) dell’attività di Emodinamica è illegittima non soltanto perché contravviene alle più consolidate risultanze della letteratura scientifica in forza delle quali la predetta attività “deve essere continuativa” (in particolare “per i benefici del trattamento percutaneo delle SCA1-3 deve essere garantita l’operatività 24/24h e 7/7 giorni utilizzando l’istituto contrattuale della pronta disponibilità, cfr. G Ital Cardiol | vol 16 | ottobre 2015 SICI-GISE: linee guida per i laboratori di cardiologia interventistica,

Documento di posizione SICI-GISE sugli standard e linee guida per i laboratori di diagnostica e interventistica cardiovascolare – Aprile 2016), ma anche e soprattutto per violazione delle disposizioni del PO 2019-2021 che, così come approvato con il DCA 94/2021 in esecuzione della Delibera del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2021, ha previsto, con specifico riguardo alla cd. “Emodinamica”, che “in regime di pronta disponibilità h24 di radiologia, laboratorio, emoteca…..E’ mantenuto nel Presidio Ospedaliero di Termoli la Cardiologia con Emodinamica. Il Presidio si connota, infatti, per rilevanti volumi di attività in tale disciplina in particolare con riferimento alle procedure endovascolari terapeutiche e diagnostiche, con capacità attrattive anche per pazienti residenti nelle regioni confinanti”. (cfr. PO, p. 17); mentre, nel medesimo Programma non è stato più previsto (in quanto soppresso) il Presidio di Emodinamica al Veneziale di Isernia (cfr. P.O. 2019-2021, pp. 16-17).

Ne consegue la manifesta illegittimità, sotto più profili, del provvedimento del 14/12/2021 impugnato con gli odierni secondi motivi aggiunti posto che, attraverso il ricorso ad una misura asseritamente transitoria, ma, alla prova dei fatti, oramai divenuta stabile, il Direttore della UOSVD di Cardiologia dell’Ospedale “San Timoteo” di Termoli non soltanto ha nuovamente disposto la sospensione della reperibilità medica del servizio di Emodinamica anche per la seconda quindicina del mese di dicembre (“dalle ore 14:00 del 17/12/2021 alle ore 8:00 del 18/12/2021; dalle ore 20:00 del 18/12/21 alle ore 20:00 del 19.12.2021; dalle ore 14:00 del 20/12 alle ore 08:00 del 21/12; dalle ore 08:00 del 22/12 alle ore 8:00 del 23/12; dalle ore 080:0 del 24/12 alle ore 20:00 del 25/12; dalla ore 8:00 del 29/12 alle ore 08:00 del 30/12”), ancora una volta reiterando le misure già disposte nei mesi di settembre (doc.3), ottobre (doc.4) e novembre (doc. 2 – atto impugnato con il ricorso introduttivo) e dal 1 al 16 dicembre (atto impugnato con i motivi aggiunti), al di fuori di qualsivoglia programmazione (manifestamente violata e/o elusa: stante la sostanziale trasformazione di una misura asseritamente transitoria in un assetto organizzativo pressoché stabile); quanto soprattutto, disponendo ciò in ragione di un’asserita carenza di cardiologi emodinamisti - ovvero in assenza di validi e/o legittimi presupposti - tenuto conto che la stessa Asrem ha espressamente chiarito (cfr. Memorie Asrem 15/11/2021, p. 8; 13/12/2021, p. 4) nei propri scritti difensivi, anche attraverso l’espressa raffigurazione (in memoria) dello schema di seguito fedelmente riportato, di disporre di un totale n. 27 cardiologi emodinamisti, tuttavia in servizio anche nell’Ospedale Veneziale di Isernia (con la presenza e persistenza di ben 8 cardiologi, per la copertura di una reparto, quello di Emodinamica, oramai soppresso); a fronte, invece, delle sole 7 unità presenti nel Reparto di Emodinamica dell’Ospedale San Timoteo di Termoli (in cui tale servizio, per come previsto dal PO, avrebbe dovuto essere preservato nella sua totale funzionalità e se del caso rafforzato, per le motivazioni espresse nello stesso Programma):

E’ pertanto evidente la manifesta illogicità, irragionevolezza ed erroneità della predetta sospensione così come ricondotta ad una presunta carenza di medici, smentita dagli stessi atti difensivi dell’amministrazione, ovvero ignorando che la Asrem dispone di un numero di cardiologi emodinamisti ampiamente sufficiente a garantire la continuità assistenziale h24 dei servizi di emodinamica nei presidi ospedalieri nei quali è stata prevista (Campobasso e Termoli) e dunque, ove gli stessi specialisti fossero stati assegnati sulla base di una istruttoria oculata e coerente con l’assetto della programmazione regionale, ben avrebbero potuto coprire tutti i turni orari al San Timoteo senza necessità di ulteriori interruzioni.

Né vi è traccia, nel provvedimento impugnato, della benché minima motivazione idonea a rendere percepibile l’iter logico e istruttorio seguito nella valutazione delle possibili alternative nell’assegnazione degli specialisti sulla base dell’assetto programmatorio varato con il DCA 94/2021, né delle eventuali ragioni di non praticabilità di siffatta opzione.

Cosicché, la “cronicizzazione” dell’erogazione del servizio a singhiozzo, ancora una volta reiterata così come avvenuto sin dal mese di settembre, si pone in insanabile contrasto con la natura dichiaratamente transitoria ed emergenziale della sospensione, assurgendo al contrario ad una forma organizzativa ormai stabile, in violazione, tra l’altro, del divieto di reiterazione ad libitum già profilato da codesto Ecc.mo Tar con l’Ordinanza n. 216/2021.

Per tali motivi, il provvedimento impugnato è inficiato anche da eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica dell’atto, posto che la modalità e la tempistica di interruzione del servizio e della sua comunicazione (si consideri che il provvedimento impugnato è datato 14/12/2021 e dispone a far data dal giorno 17/12), riflettono condizioni emergenziali invero insussistenti (tenuto conto che analoghi provvedimenti vengono reiterati da mesi), che costringono, sul piano processuale, ad una corsa ad ostacoli e a compulsare l’Ill.mo Presidente con richieste di misure monocratiche, sia per l’assenza di adeguato preavviso da parte della Asrem sia perché l’attesa dei tempi ordinari di fissazione della camera di consiglio ne vanificherebbero l’interesse difensivo, in violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale.

Inoltre, ancora una volta la Asrem non ha indicato le modalità assistenziali alternative, né presso strutture regionali né di fuori regione, con le quali continuano a mancare gli accordi di confine e il benché minimo rapporto convenzionale idoneo a garantire la presa in carico dei pazienti molisani.

Senza considerare che oltre alla già descritta condizione di grave sofferenza del 118 regionale, nelle scorse ore si è registrata anche la chiusura dei presidi di guardia medica nei comuni basso molisani di Campomarino, Ururi, Portocannone e San Martino in Pensilis (cfr. motivi aggiunti - doc. 5), in tal modo essendosi venuta ad aggravare ancora di più una condizione sanitaria e assistenziale delle aree che confluiscono nel bacino demografico e geografico del “San Timoteo” di Termoli.

Ne consegue l’illegittimità dei provvedimenti impugnati.

° ° ° ° ° ° °

Con il presente atto i ricorrenti si riportano espressamente anche a tutti i motivi già censurati nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti, il cui contenuto per brevità si abbia per integralmente ripetuto e trascritto. ISTANZA CAUTELARE

CON RICHIESTA DI MISURA MONOCRATICA URGENTE EX ART. 56 CPA

La gravità di tale condotta, anche processuale, dell’amministrazione resistente, volta invece a prospettare, nel corso della precedente camera di consiglio del 15/12, un assetto organizzativo diverso, volto a rassicurare i destinatari, non evidenziando (e dunque tacendo) una scelta di senso diametralmente opposto già adottata il giorno prima, non necessita di altra precisazione, anche alla luce della programmazione, a questo punto ancora una volta spacchettata - non più di mese in mese ma di quindici giorni in quindici giorni – in modo tale da precludere, di fatto, ogni altra concreta possibilità di conseguimento da parte dei ricorrenti di un provvedimento cautelare collegiale, evidenzia quale unica strada percorribile per la tutela delle ragioni dei ricorrenti, la sola richiesta cautelare d’urgenza richiesta con il presente secondo atto di motivi aggiunti.

Quanto al fumus ci si riporta al contenuto sopra esposto, non senza evidenziare che il provvedimento impugnato riporta la data del 14/12/2021 (benché non sia stato comunicato e conosciuto soltanto con la pubblicazione sulla stampa locale avvenuta in data 19/12/2021) benché lo stesso sia stato taciuto nella camera di consiglio del giorno 15/12/2021 per la trattazione della domanda cautelare sui primi motivi aggiunti, e contraddica platealmente le dichiarazioni rese a verbale dal difensore dell’Azienda sull’esaurimento degli effetti del provvedimento e ripristino del servizio (testualmente: "(…) Su richiesta di parte ricorrente viene verbalizzata la seguente dichiarazione resa dal legale dell'A.S.RE.M.: “Come da provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, il servizio con decorrenza dal giorno 16/12/2021 sarà attivo per il periodo del mese di dicembre", cfr. verbale c.c. 15/12/2021).

Quanto al periculum in mora, nel richiamare il recentissimo tragico decesso verificatosi proprio con riferimento al mancato intervento cardiologico di cui all’atto di intervento ad adiuvandum, si evidenzia che la reiterazione della sospensione del servizio di Emodinamica presso l’Ospedale San Timoteo di Termoli anche nella seconda metà del mese di dicembre, dopo quella disposta nei mesi di settembre, ottobre e novembre e dal 1 al 16 dicembre, determina un danno gravissimo ed irreparabile a tutti i cittadini del basso Molise (utenza di circa 100mila abitanti), trattandosi di servizi assistenziali imprescindibili e riconducibili all’area dell’emergenza urgenza e delle malattie tempodipendenti, così come afferenti alla branca di cardiologia interventistica, per definizione non trattabile in regime di elezione e/o di ricovero programmato.

Si rende pertanto indispensabile la richiesta di concessione di una misura cautelare urgente inaudita altera parte ex art. 56 cpa, poiché, altrimenti, le attività di emodinamica saranno sospese a far data dal 17 al 31 dicembre 2021 e garantite solo nelle ore e nei giorni indicati nel provvedimento impugnato, con la conseguenza che non è possibile attendere la prima camera di consiglio utile fissata per il 12 gennaio 2022 posto che, nelle more, periodo segnatamente coincidente con il periodo delle festività natalizie, ne risulterebbe irrimediabilmente ed irreversibilmente compromessa la continuità assistenziale dei pazienti acuti necessitanti interventi urgenti di emodinamica e la compromissione della garanzia del loro trattamento sanitario alternativo.

Infatti, esattamente come già accaduto per la sospensione delle attività di accettazione ostetrica del Punto nascita del medesimo ospedale (RG 225/2019; 229/2021), ancora una volta la Asrem ha proceduto alla soppressione di un servizio sanitario essenziale in assenza della benché minima istruttoria, senza evidenziare di aver posto in essere tutto quanto necessario per eliminare le cause del disservizio (nel caso di specie, la carenza di personale medico), nonché in assenza della fissazione di un termine finale entro e non oltre il quale prevedere la cessazione del disservizio e il ripristino della piena operatività delle attività; ancora una volta, senza la predisposizione di misure assistenziali alternative idonee a sopperire alla soppressione del servizio, senza neppure indicare quali, e dunque senza considerare i tempi di percorrenza per raggiungere i centri più vicini, nella perdurante assenza della sottoscrizione di accordi di confine e/o di collaborazione con altre aziende sanitarie e quindi senza la benché minima garanzia della continuità assistenziale e del vincolo contrattuale in forza del quale garantire il ricovero e il trattamento dei pazienti.

Inoltre, la Asrem non ha minimamente motivato le ragioni per le quali, anche alla luce delle statuizioni rese dall’Ecc.mo Collegio con l’ordinanza n. 16/2021, non sono state vagliate soluzioni organizzative alternative, quali ad esempio una razionale assegnazione dei cardiologi emodinamisti in servizio alla Asrem sulla base delle scelte di programmazione sanitaria che hanno previsto l’emodinamica a Termoli, anziché, ad esempio, ad Isernia, ove risultano in servizio ben 8 cardiologi in luogo dei 7 presenti a Termoli (cfr. memoria Asrem, p. 8).

Si invoca pertanto l’adozione di una misura cautelare, anche atipica, volta a ripristinare il diritto alla salute dei cittadini violato irrimediabilmente per effetto ed in conseguenza di un’attività amministrativa posta in essere in spregio e violazione di tutti i più comuni principi dell’attività amministrativa e senza vagliare l’impatto di quelle stesse scelte sulla salute dei cittadini. Come se non bastasse, è di queste ore la notizia della protesta degli operatori del terzo settore che garantiscono il servizio di emergenza 118 ai quali sono stati tagliati i rimborsi con il rischio di interruzione della continuità assistenziale (doc.8 in atti). Senza tacere la situazione esplosiva dei Pronto soccorso ospedalieri, ogni giorno all’attenzione delle cronache per disservizi e tempi d’attesa incompatibili (doc.9 in atti).

Elementi, questi, integranti un macroscopico difetto di istruttoria che riverbera anche sul periculum in mora, come già accertato da Codesto Ecc.mo Collegio in casi analoghi (cfr. Tar Molise, sent. 80/2021).

P.Q.M.

Piaccia all’Ecc.mo Tar adito, accogliere il ricorso e i motivi aggiunti e, per l’effetto, annullare, previa concessione di idonea misura cautelare, anche inaudita altera parte ex art. 56 cpa, gli atti impugnati.

Con vittoria di spese e onorari di giudizio.

Si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile e il contributo unificato dovuto è pari ad euro 650,00.