Il consigliere provinciale più "anziano", il commento di Sabella dopo la riconferma

TERMOLI. Sono tre gli eletti al Consiglio provinciale di Termoli, su quattro candidati. Parliamo di Vincenzo Sabella, unico nella lista di centrodestra (non ce l’ha fatta per alcune centinaia di voti Fernanda De Guglielmo), mentre eletti entrambi i candidati di centrosinistra, Oscar Scurti e Daniela Decaro.

Sabella ha così commentato l’esito della consultazione, che l’ha visto rieletto per la terza volta. «Ringrazio con tutto il cuore i colleghi consiglieri e sindaci che mi hanno, per la terza volta, accordato la loro fiducia, ringrazio in modo particolare i colleghi consiglieri del Comune di Termoli e i due assessori che pur non potendo votare si sono impegnati per la causa.

Un grazie speciale va al segretario regionale assessore Vincenzo Niro per tutto l'impegno e la passione che ci mette, sempre. Sarò l'unico consigliere del centrodestra in basso Molise e sono in Consiglio provinciale il più "anziano" presente dal 2016. Pur non condividendo la riforma Del Rio da me ribattezzata "Delirio" continuerò a lavorare e ad impegnarmi per l'intero territorio della Provincia di Campobasso. Nella speranza di una ulteriore riforma che torni a dare la parola agli elettori, al popolo sovrano, vi abbraccio tutti».