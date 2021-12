Sedici casi di Covid a Termoli, Roberti: «Proseguite la campagna vaccinale»

TERMOLI. Sedici contagi a Termoli, questo l'aggiornamento Covid odierno e arriva il commento del sindaco Francesco Roberti: «Purtroppo i contagi sono in risalita oggi a Termoli a causa di un cluster si segnalano 16 casi. Le condizioni di salute dei contagiati non sono preoccupanti ma si invita a proseguire la campagna vaccinale poiché anche in Molise si segnala la presenza della variante Omicron».