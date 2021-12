CAMPOBASSO. Aggiornato il report dell'Asrem sulla campagna vaccinale anti-Covid nel Molise. A martedì 21 dicembre sono state somministrate 548.553 dosi, di cui ieri 2.862.

Delle dosi inoculate 389.878 sono state Pfizer-BioNTech, 64.442 AstraZeneca, 88.308 di Moderna e 5.925 di Janssen.

Nella suddivisione per cicli vaccinali abbiamo 87.374 terze dosi, di cui 2.443 nella giornata di ieri, a fronte di 214 prime dosi e 205 seconde dosi.

Sono numero che mettono in evidenza una progressività nella immunizzazione della popolazione, ma occorre dare slancio alla terza dose, oltre a una efficace partenza di quelli under 12, che nel report viene indicato ancora a zero.

In queste ore, con l'aumento dei contagi, che ieri ha avuto un nuovo picco anche nella nostra regione, ma nel Paese ha numeri di positivi tripli rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, seppure un terzo dei decessi e tutto questo grazie alle vaccinazioni, si sta parlando di nuove restrizioni, di ritardare il rientro a scuola dalle vacanze invernali. C'è il partito del tampone a tutti e quello dell'obbligo selettivo del vaccino, il Governo prenderà decisioni all'antivigilia di Natale.

L'appello che viene da Termolionline, come avvenuto anche nell'edizione speciale di Termoli in diretta di lunedì scorso , dove abbiamo raccolto le testimonianze di medici vaccinatori e persone che hanno perso i propri cari a causa del Covid, è quello di rinunciare a posizione ideologiche, laddove assunte e spingere alla vaccinazione, a coprirsi con la terza dose soprattutto, per limitarsi ai rischi derivanti dalla diffusione della nuova variante Omicron.

Registrare in città numeri a due cifre nei positivi ci fa tornare alla mente esperienze drammatiche di non moltissimi mesi fa. Ora che lo strumento per arginare gli effetti di questa pandemia sempre più subdola è a disposizione, dovremmo tutti pensare alla salute pubblica, anche per inseguire quella normalità che ci sfugge da quasi due anni.

Infine, l'esortazione a tenere sempre in mente quelle che sono le prescrizioni base, come distanziamento, mascherine e igienizzazione delle mani. La stagione invernale è un incubatoio del coronavirus e lo abbiamo ben compreso, cerchiamo di non prestargli il fianco.