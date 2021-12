Tar dice no alla sospensiva su Emodinamica, camera di consiglio a gennaio

TERMOLI. Nulla da fare, il Tar Molise non si discosta da quanto deciso in precedenza, e con decreto del presidente respinge l'istanza cautelare monocratica presentata dai ricorrenti contro le sospensioni nel servizio di Emodinamica alll'ospedale San Timoteo.

«Visti i propri precedenti decreti cautelari nn. 209 e 227/2021, nonché le ordinanze collegiali 18 novembre 2021, n. 216, e 16 dicembre 2021, n. 236, provvedimenti tutti di segno reiettivo, e richiamate in questa sede le relative motivazioni. Osservato, più in particolare, che un corretto apprezzamento dell’elemento – centrale in questa fase processuale- del periculum in mora non permetterebbe di prendere utilmente in considerazione delle ipotetiche forme d’intervento cautelare che, per ovviare al periculum cui si troverebbe esposta una determinata comunità territoriale, vi assoggettino altra comunità della stessa Regione; respinge la suindicata istanza di misure cautelari monocratiche. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 12 gennaio 2022».

La decisione è datata 21 dicembre, ma è stata inviata via Pec in mattinata.