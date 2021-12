San Timoteo, Felice: «L'Asrem ci spieghi perché non trasferisce medici a Emodinamica»

TERMOLI. Primo commento sull’esito dell’istanza cautelare monocratico riguardo i turni di Emodinamica inattivi nella seconda metà di dicembre all’ospedale San Timoteo, lo ha formulato il presidente dell’omonimo comitato, Nicola Felice.

«L'ulteriore decisione del Tar Molise di non disporre la sospensiva al provvedimento di interruzione in giorni prestabiliti del servizio di Emodinamica al San Timoteo ci porta ancora e con estrema forza a chiedere alla direzione generale dell'Asrem le motivazioni che non consentono il trasferimento, momentaneo, di cardiologi Emo-dinamisti dal Cardarelli al San Timoteo – ribadisce Felice - considerato che per Campobasso e area centrale del Molise è disponibile l'Emodinamica del Gemelli Molise, convenzionata. Questa riteniamo, da sempre, sia la soluzione opportuna per garantire anche al San Timoteo il servizio continuo, H 24, di Emodinamica, evitando disservizi e ulteriori sciagure già avvenuto nel recente passato».