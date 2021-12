Quando il buon senso si arena, la politica regionale silente e la sanità allo sbando

TERMOLI. «Un corretto apprezzamento dell’elemento – centrale in questa fase processuale - del periculum in mora non permetterebbe di prendere utilmente in considerazione delle ipotetiche forme d’intervento cautelare che, per ovviare al periculum cui si troverebbe esposta una determinata comunità territoriale, vi assoggettino altra comunità della stessa Regione». Con queste parole il presidente del Tar Nicola Gaviano ha respinto la terza istanza cautelare monocratica nelle ultime 7 settimane riguardo il servizio di Emodinamica a singhiozzo all’ospedale San Timoteo, fissando la camera di consiglio al 12 gennaio, ossia quasi due settimane dopo l’ultimo turno inattivo rispetto al programma bis firmato dal direttore Erminio Calgione.

A conti fatti e nonostante quanto sollevato dinanzi al collegio nella camera di consiglio dello scorso 15 dicembre, col ricorso ad adiuvandum di Cristina Venittelli , che a ottobre perse il padre a causa delle conseguenze di un infarto, sopraggiunto proprio in un turno di inattività dell’Emodinamica, la coperta corta del Molise quanto a medici e organizzazione ospedaliera impedirebbe l’accoglimento della sospensiva e quindi l’intimazione del Tar Molise all’Asrem e colmare i vuoti di programmazione, poiché se ne svantaggerebbero altre comunità della regione.

Potremmo peccare di presunzione nell’interpretazione del dispositivo presidenziale, ma ciò affermerebbe il principio che chi non è causa dei suoi mali pianga lo stesso, poiché una programmazione che compete in capo all’Azienda sanitaria regionale del Molise, oltre che allo stesso reparto e alla direzione sanitaria del plesso in questione, è giustificata sin qui a lasciare turni scoperti perché eventuali interventi causerebbero vuoti altrove. Un principio che nell’ottica di un servizio sanitario regionale non riteniamo sia accettabile e saremo curiosi di ascoltare quali saranno le determinazioni del 12 gennaio, quando non saranno nemmeno scaduti i 45 giorni concessi all’Asrem per dare conto dei turni a singhiozzo dell’autunno 2021.

Tutto questo, è evidente, ci mostra l’altro rovescio della medaglia, la totale assenza della politica regionale ed è una vergogna.

Commissariata o no, la sanità deve comunque avere un indirizzo specifico che sia capace di tutelare tutti i territori, qui, dal Punto nascita in poi, il basso Molise, dopo l’onda lunga partita con lo smantellamento del Vietri a Larino, e ipotizzando addirittura i cosiddetti accordi di confine, viene trattato come un territorio del terzo mondo, sarebbe davvero il caso di dire basta. A tutti i livelli.

Non è la giustizia, amministrativa o di altro rango, che può sopperire all’assunzione di scelte e responsabilità quando si tratta di tutelare la salute della cittadinanza. Veniamo da 22 mesi di pandemia, è terribile notare che non abbia insegnato nulla o quasi.

Se nemmeno il dolore di una ragazza, rappresentato nel coraggio di esporre a esempio la propria storia familiare, riesce a scardinare il muro di tecnocrazia che governa la sanità e il buon senso latita, non intravediamo alcuna luce in fondo al tunnel.