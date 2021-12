TERMOLI. Lunedì pomeriggio presso la sede della Odv Valtrigno Molise in via Martiri della Resistenza, nei pressi dell’area della vecchia Caserma dei Carabinieri, è stato aperto il Villaggio di Babbo Natale: una riproduzione in chiave natalizia che, come ci ha spiegato il presidente dell’Associazione Antonio Micozzi, si rivolge ai piccoli visto che il Natale è principalmente la loro festa, fatta di regali sotto l’albero come da tradizione, dalla presenza di Babbo Natale e la natività che accompagna tanta festa.

È per questo che i volontari, sempre vicini alla cittadinanza, hanno voluto creare nel loro spazio un villaggio del divertimento con gonfiabili, alberi addobbati e una capanna della Natività ricavata con una reale tenda che viene usata nelle emergenze e calamità dalla Protezione Civile di cui loro fanno parte attiva, con all’interno i personaggi che caratterizzano la nascita di nostro signore.

Una bella iniziativa che è stata apprezzata dalle tante persone che hanno portato i loro piccoli a visitare il villaggio di Santa Claus, i gonfiabili, la casetta di Babbo Natale con lui all’interno e la casella per le letterine dei desideri e doni da ricevere, caramelle e altro ancora. Si può visitare ancora oggi e domani dalle 17 alle 20, il 25 e 26 dalle 17 alle 19 l’1 e 2 Gennaio 2022 dalle 17 alle 19.