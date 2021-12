Altri 3 ricoveri Covid in Molise, ci sono 46 contagi su 521 tamponi: sei guariti

TERMOLI. Tre nuovi ricoveri nel reparto di Malattie infettive al Cardarelli, ci sono 46 contagi su 521 tamponi processati nelle ultime 24 ore, di cui 7 a Termoli e 12 a Montenero di Bisaccia. I guariti sono 6.

I contagi: Termoli 7, Acquaviva Collecroce 2, Bonefro 1, Busso 1, Campobasso, 1, Cercemaggiore 3, Ferrazzano 2, Fossalto 1, Gildone 4, Guglionesi 1, Isernia 2, Montenero di Bisaccia 12, Petrella Tifernina 2, San Giovanni in Galdo 1, San Martino in Pensilis 6.

I guariti: Termoli 1, Campomarino 1, Colli a Volturno 1, Isernia 1, Montenero di Bisaccia 1, Sesto Campano 1.

I nuovi ricoveri sono di Termoli, Monteroduni e Cercemaggiore. Il totale dei degenti sale a 15, di cui 13 in Malattie infettive e due in Terapia intensiva. Di questi, 10 non sono vaccinati, quattro con seconda o dose unica e uno solo con terza dose.

Casi attualmente positivi in salita a 348, con 2.473 persone in isolamento.