Emodinamica: impugnato al Consiglio di Stato il no del Tar all'istanza cautelare

TERMOLI. Motivi aggiunti respinti in sede cautelare monocratica per la seconda volta sul servizio di Emodinamica "discontinuo" all'ospedale San Timoteo di Termoli e allora, visto che la camera di consiglio è fissata al 12 gennaio, quando ormai i turni inattivi dicembrini avranno esaurito tutti i loro effetti, si tenta la carta del ricorso in Consiglio di Stato contro la decisione assunta dal presidente del Tar.

Extrema ratio, questa la decisione assunta ieri dopo la notifica dell'ordinanza con cui è stata negata la quinta sospensiva su 5 istanze negli ultimi 50 giorni.

L'orientamento avuto dal Tar è stato quello di non poter intervenire sulla programmazione realizzata dal responsabile del reparto di Cardiologia, poiché avrebbe significato modificare assetti ospedalieri in altri plessi, con "l'assoggettamento" degli stessi problemi per cui si è adita la giustizia amministrativa da novembre in avanti. Un principio ritenuto irricevibile sul territorio del basso Molise, dall'associazione Cuore molisano e dai cittadini-amministratori di maggioranza del centrodestra che hanno firmato il ricorso, poi integrato ad adiuvandum dalla figlia del 58enne scomparso a ottobre dopo un infarto e il relativo ricovero fuori regione, proprio in virtù della chiusura in quel turno dell'Emodinamica.

A curare il ricorso in Consiglio di Stato sempre lo studio legale di Giuseppe Ruta, Margherita Zezza e Massimo Romano.