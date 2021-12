Perché l’olio di cannabidiolo è considerato un prodotto salutare

TERMOLI. Il cannabidiolo, noto anche con la sigla Cbd, è una sostanza normalmente presente in alcune varietà della pianta di canapa, utilizzato fin dai tempi antichi per le sue doti di integratore naturale e benefico, ideale per la salute di tutto l’organismo.

Nelle piante di cannabis, e per la precisione nella cannabis legale, o cannabis light, il cannabidiolo è presente in una percentuale piuttosto elevata, mentre, in proporzione, il Thc, un altro principio attivo della canapa, è praticamente nullo o comunque irrilevante. Infatti, il Thc è quella sostanza responsabile degli effetti psicotropi della cannabis.

Proprio per questo motivo, la cannabis legale contiene un elevata quantità di Cbd mentre, per legge, deve contenere una percentuale bassissima di Thc, poco più di zero. Conosciuto da tempo come valido rimedio nella medicina tradizionale, il cannabidiolo è considerato attualmente un prodotto eccellente per la cura della bellezza e per incrementare il proprio stato di benessere, anche le autorità sanitarie ne hanno validato l’efficacia e ne fanno spesso uso, come principio attivo singolo o abbinato ad altri farmaci.

I benefici dell’olio di cbd riguardano praticamente tutto l’organismo: è un prodotto dal forte effetto antiossidante, è un potente antidolorifico naturale, riduce i segni dell’invecchiamento cellulare rivelandosi ottimo anche per mantenere giovane la pelle e liberarla da rughe e macchie, regolarizza il ritmo del sonno / veglia e permette di dormire tranquillamente anche chi soffre di insonnia, senza necessariamente ricorrere ai farmaci.

Come si assume l’olio di Cbd

Abbiamo visto come l’olio di cannabidiolo sia un prodotto benefico e prezioso per la salute, in grado di risolvere diversi disagi e disturbi e molto spesso di sostituirsi anche all’uso dei farmaci tradizionali. Ovviamente, l’utilizzo terapeutico del cannabidiolo deve essere effettuato sotto controllo medico, utilizzando prodotti appositi, tuttavia è possibile ricorrere al Cbd come integratore alimentare, sotto forma di olio.

L’olio di Cbd è costituito generalmente da una parte di estratto puro di cannabidiolo mescolato ad una base di olio di semi di canapa, e si assume in gocce, da porre direttamente sotto la lingua, in maniera tale che vengano assorbite entro circa mezz’ora.

Assumere quotidianamente per un certo periodo l’olio di Cbd è un valido aiuto per le forme di ansia e di insonnia, per i disturbi causati dallo stress e per alcune forme di dolori muscolari e articolari.

Il cannabidiolo per la cura della bellezza

Tra le diverse proprietà del Cbd, si trova anche un’efficace azione antiossidante, tanto che il prodotto viene usato con successo per la formula di cosmetici di estrema efficacia contro i segni dell’invecchiamento dei tessuti: piccole rughe, discromie e altro.

Utilizzare quotidianamente i cosmetici a base di cannabidiolo è un’ottima scelta per proteggere la pelle dall’ossidazione naturale, ma anche dagli agenti esterni, come inquinamento, sole o freddo.

La linea cosmetica comprende prodotti per il viso e per il corpo, ed è adatta a qualsiasi età e tipo di pelle, soprattutto se molto delicata e sensibile.