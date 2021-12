L’Alternanza Scuola-Lavoro del Boccardi-Tiberio non si ferma

TERMOLI. Le attività di Alternanza Scuola–Lavoro dell’indirizzo Trasporti e Logistica dell’Istituto Tecnico “Boccardi-Tiberio” non si fermano mai. Le classi 4 B e 5 B Conduzione di impianti ed apparati marittimi hanno messo in pratica e approfondito le competenze acquisite incontrando Guidotti Ships Srl con il quale la scuola preserva una lunga collaborazione grazie alle attività e mezzi specifici nel trasporto passeggeri, rimorchiatori, mezzi antinquinamento, ricerche marine e supporto alle piattaforme.

Le attività hanno integrato il percorso formativo dell’indirizzo Caim che risponde sempre ai bisogni degli studenti e del mondo del lavoro nel settore dell’industria che comprende il comparto dei mezzi di trasporto (autoveicoli, veicoli commerciali, movimento terra, cicli e motocicli, navi, treni e mezzi a guida vincolata, aerei e aerospazio), degli elettrodomestici, quello delle macchine di produzione, le macchine di confezionamento di beni di consumo, le attività di carpenteria, di realizzazione degli utensili di produzione, motori e macchine per produrre energia.

Interessanti le esperienze sinora svolte dalle classi che hanno incontrato esperti e aziende, un modo per confrontarsi con il mondo del lavoro non solo regionale e, per gli studenti dell’ultimo anno, di valutare tra Università, Istituti Tecnici Superiori e mondo del lavoro da poter scegliere tra “terra” e “mare”.