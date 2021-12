Criminalità organizzata, antimafia, Pnrr e Unione europea

LARINO. Prendendo spunto dall’inchiesta di Jan Kuciak e della sua fidanzata Martina Kušnírová sulle frodi fiscali attuate da diversi uomini d'affari connessi alle alte sfere politiche slovacche, il gruppo di studio si è soffermato sull’interconnessione tra questi ultimi, imprenditori italiani e mafie (‘ndrangheta in primis) con lo scopo di appropriarsi illecitamente dei fondi dell'Unione europea stanziati per lo sviluppo delle regioni più povere. Il confronto tra Musacchio e gli studenti ha fatto notare anche le due grandi occasioni che i mafiosi stanno sfruttando da quando è iniziata la pandemia. La prima è il poter rilevare a buon mercato imprese in crisi. Accadeva già prima, ora il fenomeno si è accentuato. Adesso il sistema criminale è agevolato dall’immensa liquidità mafiosa che diventa ossigeno indispensabile nell’asfissia economica e finanziaria di tante piccole e medie imprese.

Queste ultime oggi cercano le mafie, che si prestano aiutando l’impresa per poi accaparrarsela. La seconda ghiotta occasione è assicurarsi le risorse pubbliche nazionali ed europee stanziate per fronteggiare l’emergenza sanitaria. In ballo ci sono le bramosie mafiose verso i fondi europei del Pnnr che giungeranno a breve nel nostro Paese ma anche nel resto d’Europa. In Italia arriveranno oltre 235 miliardi di euro e non siamo organizzati a prevenire e reprimere efficacemente i nuovi meccanismi di frode e d’infiltrazione criminale nell’utilizzo dei fondi che finanzieranno i vari settori del Piano nazionale di ripresa e resilienza, a tutela dei cittadini, delle imprese e dell’Unione europea stessa.

Musacchio ha evidenziato ai ragazzi come a fronte di una diminuzione dei reati di mafia più tipici, l’omicidio e l’associazione per delinquere, salgono i cosiddetti «reati spia», usura, estorsione, riciclaggio, operazioni bancarie sospette. Sono aumentati i delitti connessi con la gestione lecita e illecita dell’imprenditoria, le infiltrazioni mafiose nei settori produttivi e l’accaparramento di fondi pubblici. Un riferimento specifico è stato rivolto alla corruzione, concussione e induzione indebita, nonché alla turbativa d’asta e al traffico d’influenze illecite, per giungere fino al riciclaggio di denaro. In tutti i casi - ha rilevato Musacchio – l’andamento è in aumento nonostante l’attuale fase economica sia stagnante. Occorrono controlli efficaci a tappeto e non a campione e le transazioni tra pubblica amministrazione e privati devono avvenire con moneta elettronica tracciabile, questo proprio allo scopo di evitare i crescenti tentativi d’infiltrazione e di condizionamento della pubblica amministrazione attraverso funzionari e amministratori corrotti. Puntare sul controllo degli appalti dalla assegnazione alla consegna dei lavori ed evitare l’utilizzo del sub-appalto. Questi alcuni accorgimenti suggeriti da Musacchio anche alla Commissione Bilancio presso il Parlamento europeo. Il problema più grave? Presto detto: la corruzione.