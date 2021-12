TERMOLI. Ieri pomeriggio presso il nuovo Auditorium della Parrocchia S.S Pietro e Paolo cerimonia della consegna dei diplomi ai giovanissimi calciatori delle categorie Piccoli Amici (Anno 2014) Primi Calci (Anno 2015-2016): a consegnare l’attestato della loro partecipazione c’era Padre Enzo Ronzitti che della Polisportiva oltre che fondatore ne è anche il presidente. Tanti piccoli calciatori entusiasti di questo loro primo riconoscimento ufficiale nella disciplina sportiva che è inutile negarlo, fa sognare in grande non solo i bambini ma sicuramente anche i genitori. Ieri Padre Enzo oltre alla festa per i piccoli provetti calciatori, ha riservato due gradite sorprese, due collegamenti telefonici in diretta uno con San Giuliano di Puglia e un altro con la Repubblica del Centro Africa e precisamente con Berbérati dove ha la sua missione la suora termolese Suor Elvira Tutolo, con loro Padre Enzo Ronzitti ha messo in piedi dei progetti davvero lodevoli, il primo collegamento è stato fatto con il campione di nuoto paraolimpico Pompeo Barbieri, a San Giuliano di Puglia, lui uno dei bimbi all’epoca che si erano miracolosamente salvati dal crollo della scuola Jovine nel terribile terremoto del 2001 a San Giuliano di Puglia, doveva essere presente di persona ieri, ma un impedimento per una piccola indisposizione, non glielo ha permesso, ma nella diretta telefonica con il suo amico Padre Enzo, ha illustrato i progetti che stanno mettendo in atto a favore dei giovani, e sempre a favore di bambini decisamente più sfortunati dei nostri, quelli che suor Elvira raccoglie letteralmente dalla strada altrimenti destinati ad essere ingaggiati giovanissimi come soldati pronti a morire e li accudisce, Padre Enzo ha studiato un qualcosa che prevede una raccolta di soldi estrapolati in piccola quantità dalla quota d’iscrizione ai corsi di calcio dei bambini presenti che sia destinata alla missione di Suor Elvira per permettere alla stessa di poter aiutare i tanti suoi bambini che ricordiamolo hanno poco o quasi nulla laggiù. se si pensa che giocavano a calcio con palloni fatti con gli stracci.

Questa idea ha trovato il plauso di tutti davvero un bel gesto e idealmente a suor Elvira che era collegata al telefono, ha voluto ringraziare personalmente è stato consegnato dai bimbi e i loro genitori, padre Enzo e i suoi collaboratori un assegno di euro 700 intestato a Suor Elvira e progetto Kizito Centrafrica, soldi che a loro sono davvero un bel regalo di Natale.