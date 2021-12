MONTENERO DI BISACCIA. Sono stati circa 150 i test rapidi eseguiti in modalità Drive-Through nella mattinata di oggi a Montenero di Bisaccia.

Per fortuna, tutti sono risultati negativi e questo, dopo la crescita esponenziale dei contagi da Covid avuti in una decina di famiglie almeno, con giovani e giovanissimi positivi, tranquillizza la comunità, che si è prestata a questa indagine epidemiologica su base volontaria e gratuita, su cui ha investito non poco l’amministrazione comunale montenerese.

Nel bel mezzo delle festività natalizie, oggi è l’antivigilia, con importanti iniziative e manifestazioni da tutelare, al pari della salute pubblica, era necessario che i cittadini si rendessero disponibili, vedremo quale sarà l’esito a fine giornata, contando che gli oltre mille tamponi a disposizione potranno essere smaltiti anche con un altro paio di giornate, come preannunciato dalla sindaca Simona Contucci.