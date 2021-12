TERMOLI. Decorazioni sostenibili, grande solidarietà e una tombolata virtuale: queste le iniziative del comprensivo ‘Brigida’ per far vivere ai propri alunni lo spirito del Natale nel rispetto delle tradizioni, dell’ambiente e con un’attenzione al prossimo. Un contributo notevole è arrivato già dalle scorse settimane dai docenti del dipartimento di Arte che hanno curato il progetto ‘Ecologi-amo il Natale’ guidando i ragazzi nella realizzazione di addobbi, pannelli decorativi e un grande albero con presepe interamente realizzati con materiali di riciclo: principalmente carta e cartone, ma anche plastica, ritagli di stoffe e nastrini di ogni tipo.

I ragazzi della secondaria inoltre, sono stati protagonisti dell’iniziativa ‘Regala un Sorriso’ svolta in collaborazione con la sottosezione di Termoli dell’Unitalsi e che ha consentito di regalare ai ragazzi meno fortunati della ‘Casa di Kore’ e dell’ Emporio solidale Caritas ‘Ti Senghé’ di piazza Bisceglie doni e materiale scolastico.

E infine la grande, divertente tombolata virtuale di ieri per un saluto collettivo e gli auguri di rito. Una tombolata in grande stile ma nel rispetto della normativa anti-Covid che ha viste collegate in piattaforma tutte le classi della scuola primaria e secondaria e che, con serenità e leggerezza in tempi che purtroppo suggeriscono altro, ha consentito di distribuire premi culturali condivisi con il territorio: dalla visita guidata al Borgo Vecchio a un incontro di lettura nella libreria ‘Il vecchio e il mare’; dalla visita al Macte alla visione di un film nella sala cinema dell’Istituto.