Vittoria in Consiglio di Stato su Emodinamica, «Dedicato a chi ci ha denigrato»

TERMOLI. La notizia della decisione con cui il presidente del Consiglio di Stato Franco Frattini ha ribaltato l'esito della vertenza amministrativa su Emodinamica, rispetto al diniego del Tar Molise, è stata commentata a caldo su Facebook dal sindaco Francesco Roberti:

«Dedicato a chi ha denigrato l'impegno del nostro operato pensando di strumentalizzare politicamente la nostra battaglia. Noi non ci arrenderemo mai per difendere il diritto alla salute dei nostri concittadini. Un Grazie di Cuore agli avvocati Giuseppe Ruta, Massimo Romano, Margherita Zezza per la loro professionalità e soprattutto per esserci stati vicini, condividendo il nostro sentimento di cittadini del Basso Molise».