«Si è rotto il giocattolo?», comitato San Timoteo al Consiglio di Stato anche contro il Pos

TERMOLI. «Si è rotto il giocattolo?» Lo chiede in modo retorico e forse anche provocatorio il presidente del comitato San Timoteo, Nicola Felice, alla luce della decisione assumta ieri dal presidente del Consiglio di Stato, Franco Frattini.

«Notizia e regalo migliore i cittadini del basso Molise non potevano ricevere alla vigilia del Santo Natale: il Consiglio di Stato ha sospeso l’ultima decisione del Tar Molise sull’Emodinamica al San Timoteo.

E’ stata accolta l’istanza cautelare in appello inoltrata dagli avvocati incaricati dal Sindaco di Termoli e la sua maggioranza. Con tale decisione l’Asrem deve con immediatezza disporre il servizio continuativo di Emodinamica nell’ospedale San Timoteo nei giorni di chiusura disposti fino al 31 dicembre prossimo.

Questa decisione consente anche di riportare fiducia, che mai deve mancare in uno stato democratico, nell’operato della magistratura, anche dopo alcune decisioni poco comprensibili, lasciando pensare che con un’ordinanza è, forse, anche possibile definire diversi diritti fondamentali dei cittadini, come la tutela della salute, in base alle varie aree territoriali di appartenenza.

L’importante decisione del Consiglio di Stato rimarca l’importanza nel credere fino in fondo, senza mollare, alle battaglie per il bene di tutti. Merito e riconoscenza vanno oggi a quanti, proponenti e avvocati, hanno intrapreso questa battaglia raggiungendo il risultato sperato.

Con l’occasione si torna far rilevare che nel Molise sono presenti quattro Emodinamiche: tre negli ospedali pubblici (Cardarelli, Veneziale, San Timoteo) e una nella struttura privata convenzionata Gemelli Molise (ex Cattolica). Di queste quattro Emodinamiche ben due sono presenti a Campobasso, a distanza di appena trecento metri l' una dall' altra.

Per dare attuazione alle disposizione del Consiglio di Stato, il direttore generale dell'Asrem potrebbe trasferire, momentaneamente in attesa di assunzione di nuovo personale, i medici Emodinamisti dall' ospedale Cardarelli al San Timoteo. Pratica che già è avvenuto in più occasioni quando personale in forza al San Timoteo per necessità è stato spostato al Cardarelli.

Nessun disagio si genera per i cittadini di Campobasso e dei Comuni limitrofi, essendoci Emodinamica al Gemelli Molise, convenzionata con la regione Molise, capace di garantire continuità di assistenza in quell’area del Molise.

Risolto il problema Emodinamica, per l’ospedale San Timoteo, unico presidio ospedaliero rimasto nel basso Molise, questo Comitato ritiene indispensabile conservare e potenziare i reparti esistenti, indire i concorsi, in primis, per i primari delle Uoc e altro personale sanitario a tempo indeterminato.

A seguito della favorevole decisione del Consiglio di Stato, il Comitato San Timoteo si auspica di ottenere un favorevole risultato anche per il giudizio di appello cautelare che con gli avvocati già incaricati:Vincenzo Fiorino e Giuseppe Fabbiano, dello Studio Associato Iacovino, propone al Consiglio di Stato per l’impugnazione dell’ordinanza cautelare del 03.12.2021 relativa alla richiesta di annullamento del Decreto del Commissario ad Acta Toma n° 94 del 9/9/2021, di adozione del P.O.S. 2019/21».