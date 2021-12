TERMOLI. Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni nella giornata di ieri -tra l’altro proprio in queste giornate pre festive- purtroppo ancora notizie tristi, legate ancora una volta ad atti vandalici.

Nel quartiere Sant’Alfonso si sono verificati ancora una volta atti violenti e allo stesso tempo sciocchi. Il graffito inaugurato qualche giorno fa, nell’ex mercato di via Polonia è stato imbrattato probabilmente durante il pomeriggio di ieri. Soltanto qualche giorno fa abbiamo salutato tristemente la casetta dei libri, ubicata vicino il parco giochi di via Germania, che era stata sradicata dal terreno e buttata a terra. Ieri pomeriggio nuovamente altri dispetti, questa volta su un graffito inaugurato soltanto da un paio di giorni. Ma non è tutto! Sempre nello stesso quartiere, all’altezza di viale Trieste erano stati sistemati degli alberelli natalizi addobbati e anche questi alberelli hanno avuto un triste destino, poiché sono stati spezzati alla base del tronco e gettati a terra con tutti i vasi. Tutti questi eventi negativi sono avvenuti nel quartiere Sant’Alfonso e sono sempre più frequenti, ma spostandoci verso il centro, ieri mattina ci sono pervenute delle fotografie e nuovamente segnalazioni su altre opere vandalizzate.

Nel centro storico sono tuttora presenti dei cartelloni, che sono stati appesi nel borgo antico, in occasione della prima edizione del festival del cinema e dell’arte l’estate scorsa. Cartelloni che esprimono un senso di appartenenza al territorio, in particolare sull’importanza nel restare nella nostra regione -un messaggio importantissimo per tutte le giovani generazioni che sempre più spesso vanno via- e ieri mattina proprio questi cartelloni sono stati scarabocchiati con frasi senza senso e rovinati.

C’è da chiedersi perché tutta questa bellezza non venga apprezzata e c’è anche da domandarsi: come mai questi comportamenti?

Nella speranza che questi gesti in futuro possano presto trovare il loro tramonto, noi speriamo con tutto il cuore di non dover più assistere a tanta inutile e sciocca violenza nei confronti di tutto ciò che esprime vera bellezza.