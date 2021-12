Videosorveglianza, edilizia e debiti fuori bilancio per l’ultimo consiglio comunale 2021

TERMOLI. Si comunica che il presidente del Consiglio Comunale Annibale Ciarniello ha convocato il Consiglio Comunale per il giorno 29-12-2021 alle ore 10:00 in prima convocazione e per il giorno 30-12-2021 alle ore 11:00 in secondaconvocazione presso la Sala Consiliare, in seduta Straordinaria, per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. DELIBERAZIONE DI G.C. N. 231 DEL 11.11.2021, AVENTE AD OGGETTO : VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2022 ADOTTATA IN VIA D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 42 C.4 E DELL'ART. 175 C.4 DEL D.LGS. N. 267/2000 E AL D.U.P. 2021/2022. RATIFICA



2. DELIBERAZIONE DI G.C. N.244 DEL 25.11.2021, AVENTE AD OGGETTO : VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000) ATTO DI INDIRIZZO FONDI COVID-19. RATIFICA



3. RATIFICA DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 275 DEL 09.12.2021 AD OGGETTO: "ULTERIORI INTERVENTI PROGRAMMATI NELL'ANNO 2021 DAL SETTORE IV".



4. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA E, DEL D.LGS. N. 267/2000 - SERVIZIO DI SALVAMENTO ANNO 2019



5. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - DECRETO DI PAGAMENTO TAR MOLISE N.326/2021 REG.PROV.COLL. N.264/2012 REG.RIC.



6. RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 LETT. A ED E D.LGS. N.267/2000 - PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 185 BIS DEL 18/02/2021 DEL GIUDICE DI PACE DI ISERNIA N.R.G.458/2019 - OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO N.134/2019



7. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2021 SENTENZE GIUDICE DI PACE



8. RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 LETT. A ED E D.LGS. N.267/2000 - GIUDICE DI PACE DI TERMOLI N.R.G.429/2021 - OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO N.169/2019 - DEFINIZIONE TRANSATTIVA



9. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 CO 1 LETTERA A D.LGS. 267/2000 – SENTENZA NR. 66/2021 DEL GIUDICE UNICO DEL LAVORO PRESSO IL TRIBUNALE DI LARINO -



10. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 CO.1 LETTERA A DEL D.LGS. 267/2000 - ATTO DI PRECETTO PROT. N.73059 DEL 23/11/2021 SU DECRETO INGIUNTIVO DEL TRIBUNALE DI FOGGIA N.170/2021



11. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 CO. 1 LETTERA A D.LGS. 267/2000 – CORTE DI CASSAZIONE - ORDINANZA N.19951 DEL 23/04/2021



12. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 CO. 1 LETTERA A D.LGS. 267/2000 – SENTENZA GIUDICE DI PACE DI TERMOLI N.182/2021



13. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A - SENTENZA N.39/21 GIUDICE DI PACE DI TERMOLI



14. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 CO. 1 LETTERA A D.LGS. 267/2000 – SENTENZA GIUDICE DI PACE DI TERMOLI NR. 176/2021 -



15. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 CO.1 LETTERA A DEL D.LGS. 267/2000 - REGOLARIZZAZIONE ORDINANZE ASSEGNAZIONE PROCEDURE ESECUTIVE DEL TRIBUNALE DI LARINO NRG5/2021. NRG1/2021, NRG360/2020



16. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 CO. 1 LETTERA A D.LGS. 267/2000 – SENTENZA GIUDICE DI PACE DI TERMOLI N.191/2021



17. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 CO.1 LETTERA A DEL D.LGS. 267/2000 - SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO N.232/2021



18. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 CO 1 LETTERA A D.LGS. 267/2000 – SENTENZA GIUDICE DI PACE DI TERMOLI NR. 75/2008 -



19. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 CO. 1 LETTERA A D.LGS. 267/2000 – DECRETO INGIUNTIVO N.245/2020 DEL TRIBUNALE DI LARINO - OPPOSIZIONE PENDENTE AL N.R.G.995/2020



20. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 CO 1 LETTERA E D.LGS. 267/2000 – CORTE D'APPELLO CIVILE CAMPOBASSO R.G.A.C. NR.198/2013 -



21. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 CO 1 LETTERA E D.LGS. 267/2000 – TRIBUNALE DI LARINO N.R.G.51/018 - SENTENZA DEL 22/07/2021



22. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – SENTENZA TRIBUNALE DI LARINO NR. 110/2018 - PUBBLICATA IL 27/03/2018 - PROT. 17508 DEL 06/04/2018 -



23. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 CO 1 LETTERA E D.LGS. 267/2000 - SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TERMOLI N.166/2019 E ATTO DI PRECETTO PERVENUTO AL PROT. N.57753 DEL 23/09/2021



24. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 194 CO.1 LETT. A ED E)- TRIBUNALE DI LARINO SENTENZA N.344/2021 DEL 03/09/2021 - ACCORDO TRANSATTIVO



25. DETERMINAZIONE PREZZO DI CESSIONE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' DELLE AREE COMPRESE NEI PIANI DI ZONA E NELLE ZONE P.I.P. - DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI AFFRANCAZIONE DERIVANTE DA CONVENZIONI EDILIZIE EX ART. 7 E 8 LEGGE N. 10/1977.



26. REGOLAMENTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ADOTTATO IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679



27. REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA