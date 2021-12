TERMOLI. Dopo il lungo silenzio dovuto al Covid, tornano a esibirsi in presenza gli alunni del comprensivo ‘Brigida’ inseriti nei progetti musicali.

A inaugurare questo ritorno alla musica, è stata alcuni giorni fa l’orchestra formata dai ventidue alunni della secondaria che hanno preso parte al Pon “Orchestrate” svolto nei mesi di novembre e dicembre e che si è concluso con il concerto di Natale nell’auditorium della scuola, sempre nel rispetto delle norme sul distanziamento e l’uso della mascherina. Flauti, violini, chitarre e pianoforte insieme per ricreare la magia musicale del Natale grazie a un programma che ha spaziato dai classici natalizi Astro del Ciel, Jingle Bells e We Wish you a Merry Christmas, a brani contemporanei quali Hallelujah di Leonard Cohen, Last Christmas degli Wham accompagnato da una coreografia hip hop e Buongiorno vita di Ultimo completato da passi di danza moderna. Il momento di maggiore originalità e coinvolgimento si è avuto tuttavia, con l’interpretazione di Torna a scuola, una canzone scritta dagli stessi ragazzi rivisitando il testo di Torna a casa dei Måneskin.

Parole significative quelle scelte dai giovanissimi interpreti che, attraverso la musica, hanno voluto esternare tutto il disagio provato per l’isolamento forzato dei ripetuti lockdown, quando si sono ritrovati improvvisamente lontani dagli amici e dalla normalità della scuola in presenza. E l’entusiasmo con cui hanno partecipato al progetto dimostra quanto la musica sia per loro importante, un simbolo di speranza e rinascita, ‘un’emozione che spinge tutto oltre’ come ha sintetizzato uno dei genitori dei piccoli interpreti, un’occasione infine, per tornare a stare insieme, realizzando così l’obiettivo caratterizzante di ‘Orchestrate’ quale progetto didattico che si colloca tra le "azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo".