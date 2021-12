Eventi natalizi in piazza Monumento al Christmas Village Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Ultimi eventi all’aperto col Christmas Village di Piazza Monumento, che dopo l’ultimo decreto ha visto annullare le manifestazioni di piazza, ma non la presenza della pista di ghiaccio e degli stand che offrono prodotti tipici.

Da due settimane il grande albero colorato e le luminarie che si trovano su Corso Umberto I sono accese accompagnate dalle classiche musiche natalizie. Il Natale termolese voluto dall'amministrazione comunale e dall'assessorato alla Cultura Sport e Turismo del Comune di Termoli, andrà avanti fino al 6 gennaio. Un momento per rilanciare questo luogo di aggregazione, da vivere sempre nel rigoroso rispetto delle norme anti-Covid.

In Piazza Vittorio Venero musica, pista del ghiaccio, la casa di Babbo Natale e tante bancarelle in legno dove acquistare dolciumi e leccornie per trascorrere allegramente la serata.

Manifestazione che mancava da quasi due anni a causa della pandemia e che quest'anno cerca invece di riaccendere i riflettori per concedere un po' di svago, allegria e tranquillità a tutti i cittadini che si recheranno per le vie del centro.

Nella casa di Babbo Natale sono state già scritte tantissime letterine.

Proprio stasera, appuntamento nella casetta per consegna caramelle ai bambini e tante foto.