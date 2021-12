Personale precettato per ripristinare subito il servizio h24 dell'Emodinamica

TERMOLI. Immediate reperibilità disposte nell’ambito del servizio di Emodinamica dell’ospedale San Timoteo, riguardanti sia il personale medico che quello infermieristico, precettati nell'occasione.

E’ stata questa la logica conseguenza, ma una soluzione tampone, non certo quella che permetterebbe una programmazione senza buchi o periodi a singhiozzo all’ospedale San Timoteo di Termoli.

Anche perché con una coperta così corta, che aveva obbligato il responsabile, il dottor Erminio Calgione, dal settembre scorso a comunicare i giorni di sospensione del medesimo servizio, poi impugnati a partire da novembre al Tar Molise, parallelamente alla battaglia sul Pos 2019-2021, al di là del ripristino imposto dal Consiglio di Stato, il problema rimane.

Impossibile ipotizzare che medici e infermieri facciano reperibilità a ciclo continuo, peraltro pure vietate dalla normativa.

E’ chiaro che in questa fase emergenziale, fino alla fine dell’anno, vanno colmati i vuoti che erano stati messi nero su bianco per la seconda metà di dicembre, ma da gennaio occorre ben altro da parte dell’Asrem per garantire la continuità h24 dell’Emodinamica, non a colpi di ordini di servizio.

Un pool di emo-dinamisti regionale che venga spalmato sui plessi a seconda delle turnazioni, ad esempio, capace di quella flessibilità e di capacità d’intervento quando ci siano urgenze e necessità, potrebbe essere una soluzione.