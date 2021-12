TERMOLI. La notizia del ripristino del servizio di Emodinamica all'ospedale San Timoteo, imposto con decreto del presidente del Consiglio di Stato, che ha sovvertito l'esito del giudizio monocratico cautelare del Tar Molise, ha reso ovviamente soddisfatti coloro che questa battaglia l'hanno ingaggiata anche a latere del ricorso principale, come la famiglia Venittelli, per la morte del 58enne Raffaele, avvenuta a ottobre.

L'avvocato Laura Venittelli, che ha curato l'intervento ad adiuvandum al Tar Molise per conto della nipote Cristina, ha evidenziato come ancora una volta la giustizia amministrativa, anche se di secondo grado nel caso di specie, abbia sancito come non si possano chiudere pezzi di ospedale e togliere il diritto alle cure e alla salute sul territorio.