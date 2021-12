Asrem si appella contro il decreto di Frattini Il Consiglio di Stato conferma il ripristino

TERMOLI. Quasi ci si stenta a credere, ma l’Asrem ha tentato di sovvertire l’esito del decreto emesso ieri dal presidente del Consiglio di Stato Franco Frattini, che aveva imposto il ripristino h24 del servizio di Emodinamica all’ospedale San Timoteo, ribaltando la decisione del presidente del Tar Molise di martedì scorso (resa nota il giorno successivo).

Ma l’appello contro l’accoglimento del giudizio cautelare monocratico è andato a sbattere contro una conferma della magistratura di Palazzo Spada, che rafforza il presupposto sul quale Emodinamica è stata ripristinata.

«Vista l’istanza depositata in data 24 dicembre 2021 con la quale la Asrem ha chiesto la riforma del decreto monocratico n.6816/2021 emesso dal Presidente di questa Sezione in data 23 dicembre 2021; considerato che, in ragione dell’infondatezza del reclamo, può tralasciarsi di affrontare il problema della sua ammissibilità; considerato che la richiesta di revoca si fonda essenzialmente sulla documentata contestazione da parte della Asrem del dato fattuale introdotto dagli appellanti relativo alla chiusura del servizio di Emodinamica presso il presidio ospedaliero “Veneziale” di Isernia e dunque della relativa disponibilità del personale medico ivi prestante servizio; considerato che tale allegazione fattuale non è in grado di determinare un giudizio differente rispetto a quello espresso nel decreto presidenziale del quale si chiede la revoca in ordine ai vizi di cui è affetta la determinazione impugnata in primo grado e alla necessità di un immediato ripristino della piena operatività nel presidio ospedaliero di Termoli della emodinamica per il residuo periodo di efficacia temporale dell’atto. Detto giudizio - espresso nel decreto presidenziale impugnato che anche questo Giudice condivide - si fonda infatti su elementi sintomatici di anomale modalità di determinazione provvedimentale, sulle censure di omessa motivazione e su profili di irragionevolezza della distribuzione territoriale per gli interventi cardiologici urgenti. Il richiamo al presidio ospedaliero di Isernia, la cui chiusura viene oggi smentita dagli istanti, è solo uno degli elementi che è citato, peraltro espressamente, a titolo di esempio; ritenuto che, fermo l’obbligo derivante dall’esecuzione di detto decreto presidenziale di ripristino della piena operatività nel presidio ospedaliero di Termoli della emodinamica per il residuo periodo di efficacia temporale dell’atto, rientra nella responsabilità dell’Amministrazione l’adozione delle misure organizzative idonee ad assicurare i livelli di assistenza ritenuti necessari a tutta la Comunità di competenza. Considerato che alla luce delle suesposte considerazioni l’istanza deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto impugnato si respinge l’istanza e per l’effetto conferma il decreto presidenziale del quale è stata chiesta la revoca».

La decisione è stata assunta dal presidente della Terza sezione del Consiglio di Stato, Michele Corradino.