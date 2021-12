TERMOLI. Nella giornata di ieri, 23 dicembre 2021, dopo il grande successo delle precedenti giornate, la sezione arbitri di Termoli in collaborazione con l’Avis Termoli, ripropone la 3° giornata “dell’Arbitro Donatore”, evento dedicato alla donazione di sangue o plasma da parte dei fischietti termolesi con l’obiettivo di aiutare il prossimo. Presenti in questa giornata una decina di arbitri termolesi capitanati dal presidente Luca Tagarelli, il responsabile biomedico Francesco Scarati (ideatore del progetto) con il suo collaboratore Federico Corbo (organizzatore della giornata odierna).

La giornata si è tenuta presso la sala donatori dell’ospedale San Timoteo di Termoli. L'evento è stato un momento di grande gioia e solidarietà specialmente in questo periodo così vicino alle festività. La collaborazione con l’Avis Termoli non finisce qui: i fischietti termolesi sono già pronti a pensare al futuro per le prossime giornate in sala donatori. Inoltre alla fine della donazione tutti i donatori si sono recati presso la sezione Aia, per fare gli auguri natalizi a tutti gli associati prima delle vacanze natalizie. La sezione AIA Termoli si impegna sempre più a trasmettere ai suoi associati valori come l’altruismo e la solidarietà verso il prossimo, che risultano essere la chiave vincente per una società migliore.

Per di più, gli arbitri termolesi invitano chiunque fosse interessato, a partecipare al corso arbitri totalmente gratuito da poco iniziato presso i locali sezionali in Via Venezia 108. Si ricorda che si può partecipare avendo un’età compresa tra i 14 e i 40 anni.