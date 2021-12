TERMOLI. Un vecchio adagio recita "Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi". Beh, diciamo che negli ultimi due anni, con le festività invernali 2020 e 2021 a dettare le regole è più la pandemia che la tradizione e si spera sia l'ultima volta, anche se ogni previsione viene poi sconfessata con l'asticella temporale spostata sempre più in là. Comunque, al di là dell'emergenza sanitaria, in carrellata, abbiamo chiesto grazie a Dalila Catenaro a una dozzina abbondante di termolesi cos'era in programma per le feste natalizie e la propensione è proprio quella di trascorrerle in famiglia, sia in loco che raggiungendo parenti altrove.