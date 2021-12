TERMOLI. Il mistero del Natale da vivere mettendosi in cammino nel cuore. Con questa frase il vescovo Gianfranco De Luca ha inteso definire il messaggio natalizio di auguri alla comunità diocesana attraverso Termolionline. Un secondo Natale vissuto all'epoca della pandemia, con la sofferenza non solo sanitaria, ma dovuta a restrizioni che impediscono alle persone e ai fedeli di vivere il culto della Natività senza questa oppressiva emergenza sanitaria che per il terzo inverno consecutivo non ci abbandona. Ma la magia del Natale vuol dire anche rafforzare le proprie convinzioni e aprirsi spiritualmente agli altri.